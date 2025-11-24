光電環評未科學討論 彭啓明：世界最嚴標準就在台灣

（中央社記者張雄風台北24日電）立法院日前三讀光電環評修正案。環境部長彭啓明今天表示，贊成各種對環境有疑慮開發案都須環評，但必須經過科學討論，而光電環評卻沒有，對此感遺憾，變成全世界最嚴格光電環評標準就在台灣。

立法院會日前三讀通過環評法部分條文，增訂太陽光電系統條款，明定國家風景區、地質敏感區、重要濕地、山坡地、水面型系統等10類案場，開發前應實施環評，但排除屋頂型或規模較小的自用發電系統。

立法院社會福利及衛生環境委員會，今天邀請環境部部長列席報告業務概況，並備質詢。

彭啓明會前接受聯訪時表示，任何會對環境產生疑慮的項目都應進行環評，這是環境部可以贊成的；但是關於光電需要環評的「量（面積）」，應該要有更多科學探討。

彭啓明進一步說明，光電環評通過後，太陽光電發展可能會受到很大影響，這個環境部正在關注當中；他也認為經濟部會再來溝通，因為經濟部希望能夠再多一點空間；環評法是在環境部掌管，光電環評只是其中一個過程，其他項目也必須得到各目的事業主管機關許可。

彭啓明強調，以保護環境角度來說，他贊成各種對環境有疑慮開發案都必須環評，這是環境部不可能放寬的；但開發多大的量需要環評，應要有更多科學探討，但目前光電環評並沒有，對此很遺憾。

彭啓明表示，環境部原本有準備預告多大光電面積需要環評；但現在面積部分沒有經過完整科學討論，變成全世界最嚴格光電環評標準就在台灣。（編輯：陳仁華）1141124