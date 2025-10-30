光電能載舟也能覆舟 對生態的影響不容輕忽

台灣推動綠能的初衷，是為了減碳、為地球降溫，然而從七股魚塭、屏東山頭，到如今的烏山頭與鳳山水庫，太陽光電的擴張卻像一場無聲的掠奪。浮動式光電板漂浮在水庫上，雖然國外也有案例，但完全未經環評的綠能設置侵門踏戶，連嚴格管制的水源保護區都沒放過，綠能政策之粗糙令人心驚。其實學者專家早就建議，光電板等設置必須納入環評，政府一拖再拖，直到立委踢爆、民怨沸騰，才心不甘情不願地表示將研議環境評估。

監督施政聯盟執行長許心欣指出，若光電板遭颱風損壞沉入湖底，無法打撈的廢棄物恐污染水源。台灣水資源保育聯盟常務理事吳麗慧也強調，「所有光電開發案都應該有環評。」但根據資料，從2016年至今，光電案的環評件數竟是零。沒有一件必須審查，沒有一項需要把關。綠能政策一路開綠燈，結果就是環境、生態成了犧牲品。

廣告 廣告

學界與環團早就建議將光電開發納入環評，行政體系卻遲遲未能付諸行動。直到南部立委紛紛揭發鳳山水庫與烏山頭水庫都遭鯨吞蠶食，行政院長卓榮泰與經濟部長龔明鑫才相繼改口，稱「不能保證安全可先不做」。環境部長彭啓明也才鬆口，表示將研議把浮動光電納入環評。這樣的轉折，絕非突然覺醒，而是當政者因為監督的力量，不得不有所回應。

國民黨立委柯志恩質問卓榮泰，「請問只有台南的水庫不准開發，還是全部水庫都禁止？中央不該消極推給地方。」她點出關鍵的問題，全國國土計畫雖將光電納入空間發展，卻沒有明確的劃設原則與總量管制，地方政府無所適從。政策真空，業者便能大鑽漏洞，將光電板架上山、鋪進湖、覆滿漁塭，用你我的山河大地，大賺政府的綠電補貼。

期間，綠能與權力的糾纏不斷。經濟部綠推中心前副執行長鄭亦麟因貪污收賄遭羈押，他曾是號稱「直達府院」的綠能推手，如今卻讓綠電政策蒙上陰影。外界更質疑，他轉任台智電總經理後，為壓低購電價格以利公司獲利，引發開發商反彈。若消息屬實，這場以環保為名的能源革命，恐怕已變質為權力與資本的角力場。

核電退役，民進黨政府有彌補不完的潔淨能源缺口，能源轉型成了輸不起的重要工程。為了達標，合理的公共治理遭到擱置，綠能發展的奇形怪狀趁隙而入。要讓綠能重回正軌，政府必須明確的劃設原則與總量限制，將所有山坡地、水庫型光電納入環評。資訊透明化，建立公民與學界可查的監督平台，讓能源開發不再是黑箱。

發展綠能是為了讓全人類共享乾淨的環境。當太陽能板未經把關就覆上水庫，倒映的是光，還是貪？唯有讓綠能相關制度更加完善，程序清楚、權責分明，廠商始能安心發展，民眾才會真心支持，環境也才能真正受益。

更多品觀點報導

對基層查太嚴、對高層放太鬆 吳宗憲嗆民進黨：雙標又傲慢

吳宗憲痛批卓榮泰一句話廢法律 向監察院提檢舉要求彈劾

