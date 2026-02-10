光電般的速度！2026開年上市櫃大廠瘋搶廠房 台光電狂砸27.8億奪冠

記者陳韋帆／台北報導

科技業擴廠動能強勁，2026年初上市櫃大廠積極購廠，台光電斥資27.8億元買下桃園觀音萬坪廠房。（示意圖／PIXABAY）

台灣2025年經濟成長率高達8.63%創15年新高，科技業擴廠動能強勁，2026年初上市櫃大廠積極購廠，台光電斥資27.8億元買下桃園觀音萬坪廠房，力成科技與巧新科技也分別投入逾10億元在竹科與嘉義大埔美園區插旗。

2026年廠房工業地交易案例總價前三名，依序為台光電購入觀音產業園區工業區段三小段，建物10,185.13坪、土地10,884.25坪，以27.8億元成交；力成科技買下新竹產業園區中興段新興小段，建物6,117.04坪、土地2,519.22坪，金額17.8億元；巧新科技嘉義大埔美園區大工一段，建物5,358坪、土地19,440坪，成交12.3億元。

工業廠房交易倉儲物流業佔2成居冠 觀音產業園區地價親民成運輸核心

台灣房屋工業地產中心執行長陳璟葵表示，延續2025年運籌準備量能，2026年1月工商地產交易開出紅盤。他分析，目前工業地產買方前五大產業中，倉儲物流業需求量最驚人，佔比約兩成且購廠門檻極高，土地面積多需5000至10000坪。台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎表示，觀音產業園區具備天然運輸優勢，鄰近機場與西濱快速道路，且地價較龜山、中壢低廉，對企業投資極具吸引力，目前已形成製造、科技、物流等產業鏈集聚效應。

此外，科技業、資訊服務業及化工業的需求亦不容小覷，其土地面積多從2000坪起跳，廠房需求至少1200坪以上；食品製造業則偏好500至1200坪之廠房。陳璟葵指出，台灣科技廠具備技術優勢，面對AI及綠能世界趨勢，搶先卡位大規模廠房已成企業布局關鍵。尤其在桃園、新竹等資源集中區域，指標性擴廠動作頻傳，反映出產業對於未來景氣的高度信心。

科技Ai產業積極擴廠 陳璟葵：迎接台灣產經新能量

展望2026年，台灣產業展現出極強韌性與機動力。陳璟葵表示，科技業、Ai產業及綠能因應全球需求持續拓展產能，尤其儲能科技、電動車、雲端運算、晶片封測等上下游產業正陸續在全台進行布局。台光電等大廠在開年即大手筆投入，顯示企業在看好GDP高成長的前景下，已將重心轉向產能擴張，而非受限於短期住宅市場的觀望氛圍。

他提醒，雖然工商地產熱絡，但由於優質工業地稀缺，企業在購置時應留意基礎設施如供電供水及污水處理的完善程度。目前儲能科技與雲端運算需求持續上升，預料將帶動更多上下游廠商進駐。2026年開春的購廠潮，不僅是數字上的買賣，更預示著台灣產經新能量的全面啟動。在科技題材支撐下，工業地產將持續成為引領整體不動產市場穩定的核心支柱。

