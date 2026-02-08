光電雙雄法說登場！ 「這檔」軍用訂單點火聚焦政府標案

無人機示意圖。（圖／報系資料照）

光電類股友達（2409）、中光電（5371）將於10日分別舉行法說會，市場聚焦兩家公司如何看待今年上半年面板供應鏈市況。中光電去年受到關稅和匯率波動影響，前三季每股稅後純益（EPS） 0.44元，是近年低點。不過轉投資公司中光電智能機器人的無人機生意起飛，去年是軍方標案大贏家，今年積極爭取國防部共五款軍用與商規無人機的新標案，並且拓展美、日市場，新事業營運展望是法說會中焦點。

友達2025年合併營收2813.88億元，年增0.4％。去年前三季稅後純益39.61億元，再加計售廠處分利益，有望終結連續三年虧損。中光電2025年合併營收約395.77億元，和2024年相當，前三季本業虧損4億元，不過在業外收益拉抬之下，稅後純益約1.72億元，EPS約0.44元，獲利寫下近年低點。

中光電最受關注的是旗下子公司中光電智能機器人的無人機生意。中光電智能機器人是去年軍用標案最大贏家，3037台於去年底全部出貨完畢。國防部今年採購48750架、共五款軍用與商規無人機的新標案，中光電機器人也積極參與投標。

中光電智能機器人啟動擴產計畫，新增固定翼（VTOL）專用產線，預期今年月產能將由目前的1000台擴增至5000台。此外，中光電已與美國及日本客戶簽署合作備忘錄，預計日本客戶今年上半年可開始銷售，美國客戶則進入OEM合作細節協商階段。

