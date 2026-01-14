光靠飲食運動還不夠！睡不到5小時糖尿病風險增16%

英國一項大規模研究追蹤25萬人長達12.5年，研究以每日睡眠7至8小時為標準進行比較，發現每天睡眠不足5小時者，糖尿病發病率高出16%，若睡眠時間僅3至4小時，發病率更高達41%。

英國一項大規模研究追蹤25萬人長達12.5年，結果顯示睡眠時間與糖尿病發病率存在明顯關聯。 （示意圖／Pexels）

東京下島內科診所院長下島和彌分享一起病例，一名50多歲女性在健康檢查時發現血糖數值異常前來就醫。該名患者的空腹血糖介於100至125 mg/dl之間，雖未達糖尿病確診標準，但已屬糖尿病前期。

下島和彌表示，這名女性身形偏瘦且從未有肥胖經驗，平時相當注重飲食健康，會攝取大量蔬菜，每天早晚都會帶狗外出散步。患者在看到異常報告時感到相當焦慮，不過她也坦承平時經常熬夜觀看影片，導致睡眠時間不足。

發現每天睡眠不足5小時者，糖尿病發病率高出16%，若睡眠時間僅3至4小時，發病率更高達41%。（示意圖／pexels）

下島和彌指出，維持充足睡眠對預防糖尿病相當重要。前述英國研究也評估了飲食狀況，發現飲食最健康者，糖尿病發病率可降低25%。從研究結果來看，注意飲食、增加活動量、控制體重固然是預防糖尿病的重要原則，但維持足夠的睡眠時間同樣關鍵。

下島和彌表示，該名女性患者還有吸菸習慣。糖尿病是一種可能引發動脈硬化的疾病，吸菸會助長風險，因此戒菸對該患者來說也相當重要。

