光頭教練帶你破PB1》新手跑者必看提升指南－心理建設與策略篇

台北馬拉松即將開跑，眾多跑者摩拳擦掌，準備挑戰自我、突破PB（Personal Best，個人最佳成績）。對於新手跑者而言，如何在比賽中安全又有效率地提升表現，是最關心的課題。

本報特別專訪專業路跑教練李翰暄（光頭教練），從賽前心理建設、訓練規劃、再到跑姿集營養補給方面，將進行一系列的專題報導，提供全方位的建議，幫助跑者在賽道上跑得更快、更穩。

想要突破PB最重要的是還要克服心理因素，光頭教練提醒，許多新手跑者在比賽前容易緊張焦慮，或在比賽中因配速不當而影響表現，「重點還是平時落實執行計畫，就能培養出自信面對賽事；新手跑半馬，可採7+7+5+2策略來對應。」

光頭教練李翰暄分享如何克服賽前心理緊張。（示意圖／李翰暄教練提供）

消除自我懷疑－執行力

其實在競技項目比賽時，不管是在賽前、賽中，提高自信心是非常重要的，如果沒有讓自己建設良好自信，對自我表現產生懷疑，很可能會無法有效掌握比賽各種環節，進而影響到賽場上表現。

光頭教練認為，在消除自我懷疑這個層面，是建立自信的最大要點，那如何可以消除自我懷疑呢？教練透露，「仰賴平時訓練時的執行力，只要每次都好好執行計畫，實際上在比賽時，就能告訴自己已經準備好。」

訓練計畫－長時間週期化訓練

光頭教練指出，比賽前，身體需要時間去適應訓練內容以及比賽節奏，藉此慢慢提升成績，比如有氧耐力訓練會提高身體脂肪能量運用、增加粒線體數量、提高身體心肺適能等。若只有訓練一週，無法在短時間內，提升良好成績，所以在賽前要規劃16~20週的訓練，才較能達成顯著進步。

賽前要規劃16~20週的訓練，才能達成進步。（示意圖／李翰暄教練提供）

比賽計畫－7+7+5+2策略跑法

落實平日訓練後，踏上賽場時要怎麼規劃比賽策略呢？針對剛開始接觸半馬的新手跑者，光頭教練建議：「採7+7+5+2的策略，也就是21公里分成7K、7K、5K、2K不同階段，來對應不同的心境與跑法。」

光頭教練建議，在第一個7公里時，使用「鼻吸鼻吐」的方式，讓身體保持輕鬆，好好享受沿途風景與賽道；第二個7公里，就可切換成「鼻吸嘴吐」，這時身體開始出現疲勞，記得要去補給站，進行補給策略，以維持身體能量。

「來到5公里時，比賽已經進入最後的三分之一，除了不能忘記補給外，呼吸模式會變成嘴吸嘴吐，要咬緊牙關、繼續努力。最後2公里就是考驗毅力時刻，要在心裡告訴自己一定辦得到。」光頭教練呼籲，除追求進步，讓自己快樂跑步最重要。

影片連結：光頭教練帶你破PB》新手跑者必看提升指南－心理建設與策略篇，如何擁有好的執行力與好的配速策略

突破PB，不只是體能與技巧的展現，更是心理與策略的整合。光頭教練強調，只有在日常訓練中建立執行力，消除自我懷疑，並透過長時間的週期化訓練累積耐力，才能在比賽當天以穩定心態迎戰。最重要的是，保持快樂跑步的心情，讓跑步的過程成為一段值得回味的旅程。