克勞利擴大啟動洛杉磯與長堤港繫泊服務

根據英國航運相關網站表示，美國海事服務供應商克勞利公司（Crowley）宣布，正式在洛杉磯港與長堤港啟動繫泊（Mooring）作業服務，代表該公司在美國西岸港口業務重要擴展。

據克勞利公司說明，這項新服務將該公司現有拖船協助與護航（Ship Assist and Escort）船隊與專屬繫泊作業結合，形成「無縫銜接」的港口服務體系。這是克勞利繼太平洋西北地區後，首次在南加州地區提供繫泊服務，進一步擴大其在美國西岸營運版圖。克勞利公司船舶協助與護航業務總經理克勞利表示，該公司在洛杉磯與長堤港啟動繫泊服務，能讓船舶抵港、靠泊與離港過程達到最高效率與安全性。透過整合拖船與繫泊兩項關鍵服務，整體協調能力將更為強化。

公司指出，此次擴展是為回應全美最繁忙港口群︱洛杉磯與長堤港日益多元化的客戶需求。在貨運量極高港區，縮短船舶周轉時間、提升營運效率，是維持供應鏈穩定的關鍵。克勞利為此與港務局及美國國際碼頭與倉儲工會第十三分會（ILWU Local 13）密切合作，共同推動新服務上線。