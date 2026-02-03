克國大使現身國合會節目 自豪大喊「我是台灣人」

即時中心／温芸萱報導

國合會《Team Taiwan 闖世界》新春特輯明（3）日播出，邀請聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞（Donya L. Francis）與主持人、國合會副秘書長謝佩芬對談、品嚐台灣小吃、玩趣味遊戲。范東亞曾是國合會獎學金生，在台求學6年，深愛台灣夜市文化，自豪「我是台灣人」，並計畫2027年挑戰吃臭豆腐。節目中介紹克國文化、特色料理與旅遊活動，兩人趣味互動將於續集中揭曉。

財團法人國際合作發展基金會（國合會）自製節目《Team Taiwan 闖世界》明日將推出第20集新春特輯，特別邀請范東亞與謝佩芬進行深度對談。節目中，兩人將一邊品嚐台灣小吃，一邊挑戰趣味遊戲，迎接農曆新年。

范東亞回台擔任大使 親切分享台灣生活印象

范東亞與台灣淵源深厚，他曾是國合會獎學金生，先後就讀銘傳大學國際學院新聞與大眾傳播學程，以及台北醫學大學全球健康發展碩士，在台灣求學長達 6 年。回到台灣擔任大使後，謝佩芬稱他是最傑出的國合會獎學金生。范東亞也分享，台灣在他心中是「方便、美麗、親切」，台灣教育讓他準備好面對世界挑戰。

推廣克國文化 強化兩國邦誼

曾在克國擔任教師的范東亞表示，回台後積極向國人介紹克國文化與教育，也重視兩國42年的邦誼。他在節目中介紹克國由兩座火山島組成，是全球最小的主權聯邦，但擁有豐富的自然資源與文化魅力。國人赴克國旅遊可享90天免簽證，他特別推薦每年7月的尼維斯嘉年華、8月的Culturama夏日嘉年華，以及12月的Sugar Mas聖糖嘉年華，幾乎一年四季都是旅遊旺季。

初到台灣的文化衝擊

談到初次來台的文化衝擊，范東亞笑稱最震撼的是深夜仍燈火通明的便利商店，與家鄉作息完全不同。求學期間，他透過教育部大專校院境外學生接待家庭計畫，認識了「台灣的爸爸媽媽」，至今仍保持聯繫，甚至一起品嚐過「青蛙腿」。

台灣美食與夜市文化

范東亞表示，美食是他最愛的台灣文化之一，每週固定從天母使館特區步行30至40分鐘前往士林夜市。他自豪表示「我是台灣人」，主持人謝佩芬笑稱，真正的台灣人得敢吃「臭豆腐」，范東亞幽默回應，再給他一年時間進行心理建設，或許2027年就能完成挑戰。

唱歌才藝現場開唱 趣味遊戲考驗文化理解

除此之外，范東亞還分享了自己的隱藏技能——唱歌。他回憶就讀銘傳大學期間，曾與現任克國大使館二等秘書韓露莎搭檔，以一首「阿美阿美」勇奪中央廣播電台「看我聽我唱民歌－2015 外籍人士歌喉戰」冠軍。節目中，他也直接現場演唱，並期許未來國合會能舉辦類似歌唱比賽，他願意擔任評審。

《Team Taiwan 闖世界》同時設計趣味遊戲單元，考驗謝佩芬與范東亞對彼此文化的了解。例如面對克國特色料理「Goat Water」，謝佩芬好奇問「羊水能吃嗎？」范東亞也介紹當地特色「椰子水餃」，並帶來尼維斯島盛產的「芒果辣椒」及芒果濃縮汁。兩人的答題勝負與更多交流內容，將於本週五推出的續集中揭曉。

