克國總理伉儷訪北榮 盛讚AI醫療成果

我國友邦聖克里斯多福及尼維斯聯邦（Saint Kitts and Nevis，簡稱克國）總理德魯伉儷一行，昨（十三）日上午由我駐克國陶令文大使及克國駐臺范東亞大使陪同，參訪臺北榮民總醫院，實地了解臺灣在智慧醫療領域發展成果，期望深化雙方在公共衛生、臨床醫療及醫療科技等領域的合作交流。

陳威明院長表示，德魯總理以醫師出身的專業背景推動國家公共衛生與社會福祉發展，帶領克國醫療體系持續精進，令人敬佩。二○一七年起，臺北榮總與財團法人國際合作發展基金會（ICDF）合作，攜手推動克國「代謝性慢性疾病防治體系建構及加強計畫（CKD）」，展開醫療交流與專業人才培訓；後續更進一步推展「精神衛生服務系統提升計畫」，在身心健康領域全面合作，建立深厚的情誼。陳院長強調，臺北榮總將持續扮演臺灣醫療外交的重要橋梁，透過專業醫療服務與人道關懷，讓「健康外交」成為臺灣最具溫度的國際力量。

德魯總理一行首先聽取「AI臨床決策支援系統與智慧病歷整合平台」簡報，體驗非接觸式生理量測AI技術「魔鏡系統（Cardio Mirror）」，隨後參觀病理檢驗部「全自動化系統與數位病理應用」及智慧加護病房「機器人照護系統」等多項創新成果。德魯總理盛讚臺北榮總在AI醫療領域的卓越表現，期盼雙方持續深化合作，攜手促進兩國人民的健康與福祉。