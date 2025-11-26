克宮抨擊歐洲介入和平談判 歐盟矢言力挺烏克蘭到底

克里姆林宮今天(26日)抨擊歐洲介入俄烏和談，值此之際，基輔及其歐洲盟友擔心華盛頓和莫斯科會繞過他們達成協議。

普丁的外交政策顧問鄂夏柯夫(Yuri Ushakov)向國營電視台的記者表示：「在我看來，歐洲人干預這些事務完全沒有必要。」

在歐盟方面，歐盟執委會主席范德賴恩(Ursula Von der Leyen)今天表示，將力挺烏克蘭到底，直到和平到來。

范德賴恩矢言誓言，歐洲將繼續支持烏克蘭並向俄羅斯施壓，直至實現「公正持久的和平」。她並表示，美國修訂後的和平方案是結束這場戰爭的「起點」。

范德賴恩對歐盟議員表示：「我想一開始就明確表示：歐洲將與烏克蘭站在一起，在各個階段支持烏克蘭到底。」

她補充說：「是的，局勢動盪不安。是的，局勢很危險。但我相信，這裡也存在著取得真正進展的機會。」