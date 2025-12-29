克宮拒絕「20 點和平協議」! 要求烏撤離頓巴斯 川普與烏會談前先與普丁通話

當地時間 28 日，美國總統川普邀請烏克蘭總統澤連斯基率領的代表團前往海湖莊園，就俄烏局勢展開談判。 圖：翻攝自 @SavchenkoReview X 帳號

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期持續推動烏克蘭和平協議，並多次與俄烏兩國元首進行會談，試圖結束這場持續近四年的戰爭。針對烏克蘭提出的「 20 點和平協議」，克里姆林宮方面公開表示拒絕，並要求烏軍完全撤出頓巴斯地區。與此同時，川普也邀請澤連斯基前往海湖莊園，就俄烏局勢與後續的談判問題展開討論。

X 推主「NOELREPORTS」稱，俄羅斯總統外交顧問尤里．烏沙科夫 ( Yuriy Ushakov ) 近日針對烏克蘭提出的「 20 點和平協議」發表看法，認為烏克蘭必須就頓巴斯地區的主權歸屬問題做出「政治決定」，俄羅斯才會同意停止戰爭。「NOELREPORTS」認為，烏沙科夫的相關言論象徵著克里姆林宮當局目前仍無意放棄針對頓巴斯地區的任何主張。

白俄羅斯媒體《NEXTA》也補充表示，烏克蘭方面先前透過「20 點和平計畫」，針對土地的實際控制權做出讓步，並提出暫時停火 60 日舉行公投決議是否放棄頓巴斯地區的控制權。然而，烏沙科夫卻完全拒絕了該項提議。隨後，美國總統川普致電俄羅斯總統普丁，並就烏克蘭和平協議的相關話題展開討論。

針對烏克蘭方面提出的「 20 點和平協議」，俄羅斯總統外交顧問烏沙科夫公開表示拒絕，並要求烏軍完全撤出頓巴斯地區。 圖：翻攝自 @NOELreports X 帳號

前烏克蘭內政部副部長安東．格拉先科 ( Anton Gerashchenko ) 指出，在結束與川普的 75 分鐘通話後，克林姆林宮再次透過烏沙科夫發表公開聲明，宣稱同意與川普共同成立 2 個工作小組，分別負責烏克蘭的安全問題與經濟問題。

與此同時，川普也於當地時間 28 日，邀請澤連斯基前往海湖莊園進行閉門會晤，希望透過此次的談判進一步推動烏克蘭和平協議的實施。X 推主「Savchenko Volodymyr」表示，在談判開始前，澤連斯基與川普進行公開互動，強調這是他第一次拜訪海湖莊園。川普也針對相關言論進行回應，認為海湖莊園是「非常適合達成交易」的談判會場。隨後，美烏兩國元首舉行了閉門談判會議。

X 推主「rainbow7852」稱，在會議結束後，川普與澤連斯基召開聯合記者會，並於接受採訪時，就記者提出的問題進行回應。川普表示，他認為俄羅斯總統普丁與澤連斯基都「真心希望」推動和平，「我也透過與普丁的電話聯繫，向克里姆林宮傳達了『必須達成協議』的觀點」。

涉及領土的敏感問題，尤其是頓巴斯地區仍未獲得突破。澤連斯基強調，根據烏克蘭憲法與國際法，烏方沒有權力放棄任何領土，並指出美國仍希望烏克蘭在部分議題上作出妥協，但烏方立場堅定不變。 圖：翻攝自 X

針對俄羅斯目前仍持續大規模打擊烏克蘭的行為以及克里姆林宮方面可能並沒有認真對待和平協議的相關問題，川普則給予了否定的回答 :「他們兩國正在打仗，我相信烏克蘭也針對俄羅斯發動了猛烈的攻擊，普丁可能『不得不這麼做』」。另外，在談及和平協議是否涉有最後期限的話題時，川普坦承了他並未針對俄烏和平談判設立最後期限，澤連斯基也針對該問題進行補充，強調烏克蘭希望「盡快結束戰爭」。

「rainbow7852」批評稱，川普在接受媒體訪問時所展現出的態度，證明其截至目前為止仍拒絕承認俄羅斯對烏克蘭發起侵略戰爭。

「rainbow7852」也整理出川普在俄烏談判中持續跪舔俄羅斯的大致流程，認為華盛頓會在談判人員與克里姆林宮接觸後，順應莫斯科的要求開始向基輔施壓，並在受到歐盟、北約以及澤連斯基本人的遊說後反向施壓莫斯科。隨後，川普會邀請澤連斯基進行會晤，並在會議開始前與普丁通話，最終在會議中指責烏克蘭「發動戰爭」，回到向基輔施壓的步驟，「行動周而復始，但卻無法達成全面停火的結果」。

