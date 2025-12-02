克宮稱俄美會談具建設性 卡在烏克蘭領土無法妥協

俄羅斯總統普丁和美國代表團會談將近五個小時。

克里姆林宮指出，俄美就烏克蘭和平計畫進行的會談富有建設性，但在領土問題上，沒有達成妥協。（戚海倫報導）

俄羅斯總統普丁、美國特使魏科夫和美國總統川普的女婿庫許納，在莫斯科的會晤持續了大約5個小時。一位參與會談的顧問說，這次會談富有建設性，但還有更多工作要做。

俄羅斯總統助理烏沙科夫也說，烏克蘭在領土讓步問題上，沒有達成任何妥協。稍早普丁表示，歐洲提出的和平協議要求「不可接受」，他補充，我們不會與歐洲開戰，但如果歐洲想與我們開戰，我們現在就做好了準備。BBC報導，普丁幾乎沒有表現出任何妥協的意願，他認為，俄羅斯在戰場上正取得勝利。

美國有線電視新聞網CNN報導，烏沙科夫告訴媒體，普丁和美國代表團的會談，沒有就烏克蘭計畫達成任何妥協，他說，儘管還需要討論，美國提出的一些建議看起來或多或少可以接受，「其他一些觀點並不適合我們」。他還補充，普丁和川普還沒有安排會面，未來的會晤「將取決於我們能取得的進展」。