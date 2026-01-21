克宮證實主動邀約！川普特使22日赴俄見普丁 20點終戰計畫完成90%？

國際中心／記者彭光偉報導

根據俄羅斯官方媒體《塔斯社》報導，克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）證實，美國特使魏科夫（Steve Witkoff）與美國總統川普的女婿庫許納（Jared Kushner），將於週四在莫斯科與俄羅斯總統普丁進行會晤。維特科夫稍早透露，此次行程是應俄方要求安排，雙方將針對如何結束持續近四年的烏俄衝突進行商討。

魏科夫在接受《CNBC》採訪時指出，他與庫許納此行前往莫斯科，是為了延續結束戰爭的外交努力。在此之前，兩人已於週二晚間在瑞士達沃斯（Davos）的世界經濟論壇期間，與俄羅斯代表德米崔耶夫（Kirill Dmitriev）進行了最新一輪會談。俄羅斯媒體形容該次接觸氣氛「非常正向且具建設性」，顯示美俄雙方在外交層面上正試圖尋求共識。

廣告 廣告

另一方面，烏克蘭談判代表團目前也身處達沃斯，且在上週末已先行於邁阿密與庫許納及維特科夫會面。目前美國與烏克蘭正在協商一份包含20點內容的終戰計畫，烏克蘭總統澤倫斯基形容該計畫內容已完成近90%。然而，由於普丁至今仍堅持停戰須達到最高訴求，外界普遍預期俄羅斯可能會拒絕計畫中的多項關鍵要點，談判前景仍不明朗。

針對目前的協商進度，烏克蘭代表團團長布達諾夫（Kyrylo Budanov）在達沃斯的一場座談會上表示，談判確實取得了一定進展，但戰爭能否最終結束，很大程度上仍取決於俄羅斯。他語帶保留地強調「你們明白我們在和誰打交道」，暗示與俄方的交涉過程依舊充滿變數與挑戰。

更多三立新聞網報導

格陵蘭爭議燒體育！杯葛美國世界盃聲浪升高 歐洲足協面臨回應壓力

對格陵蘭動武？川普不鬆口 紐時：五角大廈未接獲規劃指令

議員怒罵川普髒話！「讓美國滾蛋」紅帽熱銷 併吞野心促丹麥格陵蘭團結

總用關稅來威脅歐盟不忍了！考慮祭貿易核彈反制 川普在WEF態度成關鍵

