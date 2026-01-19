克宮證實普丁獲邀入川普「和平理事會」 傳付315億可換永久席位

記者高珞曦／綜合報導

戰爭牽動全球局勢，美國川普政府更是多次舉行俄烏停戰會談，不過目前仍未取得終戰之機。最近克里姆林宮證實，川普邀請俄羅斯總統普丁加入加薩「和平理事會」，另有美國官員指出，若支付10億美元（約315億元新台幣），可獲得該理事會永久席位。

克里姆林宮證實俄國總統普丁獲邀加入加薩和平理事會。（圖／路透）

美媒《CNN》報導，俄國總統普丁的發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）透過媒體簡報會證實，普丁受邀加入川普推動的加薩「和平理事會」（Board of Peace），該組織負責監督加薩的治理與重建。目前克宮正在審查邀請函，並表示將從美方獲得更多細節。

據報，自2022年俄烏戰爭以來，普丁被排除在國際合作計畫之外，如果這次普丁順利成為該組織的一員，可能代表這位俄國領導人將以「非比尋常」的姿態，重返國際舞台。

於此同時，還有其他國家領袖受邀加入該組織，含白俄羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）、以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu），以及土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）、阿根廷總統米雷伊（Javier Milei）、埃及總統塞西（Abdel Fattah al-Sisi）等，或是他們的代表人。

此前，川普曾形容該組織是「有史以來最偉大、最有聲望的」團體，已加入者包含前英國首相布萊爾（Tony Blair）、加拿大總理卡尼（Mark Carney）、美國務卿盧比歐（Marco Rubio）。

報導指出，1位美國官員向《CNN》透露，雖然目前沒有必須捐款的規定，但若該組織成員支付10億美元（約315億元新台幣），就可得到永久席位，而目前未支付的成員任期為3年。

