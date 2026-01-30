克宮：川普要求普丁停止對基輔發動襲擊至2/1

克里姆林宮今天(30日)證實俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)已接獲美國總統川普(Donald Trump)的親自請求，希望俄方在2月1日前暫停對基輔的攻擊，以營造有利於和平談判的環境。

被問及這項請求及莫斯科的回應時，克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)拒絕進一步評論。

烏克蘭表示，若俄羅斯停止在嚴冬期間攻擊該國能源基礎設施，烏方也將採取對等回應。

烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelenskiy)今天表示，原定於2月1日在阿布達比舉行的新一輪俄羅斯、烏克蘭與美國的三方和平談判日期或地點可能出現變動。