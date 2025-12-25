克宮：普丁祝川普耶誕快樂

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)今天(25日)表示，俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)祝賀美國總統川普(Donald Trump)耶誕快樂，並向他發出祝賀訊息。他並說，普丁今天並未預計與川普通話，也沒有安排相關通話。

另據克里姆林宮指出，俄方正分析有關終結俄烏戰爭的美國提案。培斯科夫表示，這份文件由普丁的特使德米崔耶夫(Kirill Dmitriev)從美國帶回莫斯科，俄國目前正在審視這份計畫。

此外，俄羅斯表示，已就1名法國研究員遭羈押一事向法國提出一項「提案」。克里姆林宮今天說，已針對被關押的法國研究員維納蒂爾(Laurent Vinatier)向巴黎提出一項提議。維納蒂爾面臨間諜罪指控，最重恐遭判處20年徒刑。

這項罕見的公開表態，正值俄羅斯與法國均釋出對兩國領導人舉行會談的興趣之際。

維納蒂爾先前在一家瑞士的衝突調解非政府組織任職，他在2024年6月遭俄羅斯當局拘押。他因未登記自己為「外國代理人」而被判刑3年，目前正在獄中服刑，但他後來又面臨新的間諜間諜罪指控。

培斯科夫對媒體表示：「我們與法國方面確實有過適當接觸，也的確就維納蒂爾一案向法國提出了提案。」但他未進一步說明細節，僅補充指出：「現在球在法國那裡。」