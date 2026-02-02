克拉小心！Threads轉售SEVENTEEN CXM演唱會門票 男粉差點被騙走17萬

韓團SEVENTEEN隊長S.COUPS（左）、MINGYU（右）組成的小分隊CXM，4月底將來台開唱。（翻攝X@pledis_17）

韓團SEVENTEEN由S.COUPS與MINGYU組成的小分隊CXM即將於4月底在高雄巨蛋開唱，門票於1月31日開賣後瞬間秒殺，許多克拉一票難求。而詐騙集團也趁勢出手，一名男粉絲昨日在Threads 尋找轉售票時，差點被騙走帳戶內整整17 萬元，所幸在友人與警察協助下成功保住血汗錢。

這名男子在Threads上看到票券轉售貼文，內容寫著「CXM 高雄演唱會 A3、B2、橙209、紅220 多張連票，有需要私訊」，並標示每張6880元的全票價格。男子私訊後，被假賣家引導至LINE聯繫並提供「7-11 賣貨便」假網址，要求依指示下單。

下單後頁面出現「交易失敗，需要實名認證」提示，假賣家接著提供一個「線上客服」連結。該客服一步步要求男子操作銀行網路轉帳、甚至進行無卡提款，指稱需把帳戶內的17萬元匯出驗證，完成後會「原額退回」。

詐騙集團在社群發文假裝讓票，實則詐騙，粉絲千萬要小心。（警方提供）

男子越想越不對勁，身旁友人也提醒有異，於是趕緊前往警局求助。警方一看便立刻識破這是典型的「假網拍 + 假客服」詐騙流程，成功阻止男子匯款，避免再度出現粉絲損失大額金錢的憾事。

警方提醒，演唱會門票務必透過官方售票系統或可信賣家購買，切勿相信來路不明的社群貼文。如遇疑似詐騙情形，可直接向警方求助或撥打165反詐騙專線查證。

此外，好消息同步公布！主辦單位iME與SEVENTEEN官方宣布CXM將加開一場高雄演唱會，加場日期為4月24日，門票將於2月7日中午12點在拓元售票系統啟售，全場採實名制。尚未搶到票的粉絲務必要把握最後機會。

CXM小分隊高雄場演出完售再加開，祝大家搶票成功。（翻攝X@pledis_17）

