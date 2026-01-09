克拉快登記！ SVT小分隊「CxM」高雄開唱會員預售、搶票時間出爐
【緯來新聞網】韓國人氣男團SEVENTEEN成員S. Coups與珉奎組成的小分隊「CxM」將於2026年4月25日與26日，連續兩晚登上高雄巨蛋，舉辦《DOUBLE UP》LIVE PARTY巡演，消息一出便讓眾多克拉（CARAT，官方粉絲名）興奮不已，直呼期待，而售票時間也公布了。
「CxＭ」4月來台開唱。（圖／翻攝X）
4月25日與26日演出時間皆為晚間6時開始，實際時間將依現場公告為準。門票將透過拓元售票系統販售，並採取全場實名制制度，以保障觀眾權益與演出秩序。
「CxＭ」4月來台開唱。（圖／翻攝官網）
CARAT Membership（GLOBAL）官方會員可搶先參與優先售票，售票時間為1月31日（星期六）中午12時至晚間11時59分，僅限於先前完成Weverse申請登記的會員參加。一般售票則自2月1日（星期日）中午12時起則在拓元售票系統全面開賣。
主辦單位提醒，欲參加CARAT Membership（GLOBAL）優先售票的粉絲，務必於指定期間內在Weverse平台完成登記。未於登記期間申請者將無法參與優先購票。
《DOUBLE UP》LIVE PARTY是CxM睽違多時的回歸公演，此次選擇高雄作為巡演地點之一，勢必掀起一波搶票熱潮。粉絲們將有機會在四月與偶像共度難忘的音樂時光，感受雙倍快樂的能量。
