「克拉」預備起！ SVT台北快閃店登場 手燈、大扇搶翻

南韓人氣團體SEVENTEEN，上次來台已經是2018年，粉絲們苦苦守候，期盼他們再度合體來台。而在等到偶像前，粉絲先等到快閃店降臨台北，不少人鎖定成員扇子、手燈或是娃娃等熱門商品，早早就在線上預約入場。主辦單位預估，活動將吸引上萬人次，可見SEVENTEEN的魅力不容小覷。

韓團SEVENTEEN「THUNDER」：「Alo alo T-H-U-N-D-E-R。」Alo alo 如閃電般來襲，歐巴一登場暴紅曲一下，粉絲想都不用想大力應援，人氣韓團SEVENTEEN，魅力席捲全球，不過台灣的粉絲們，苦苦等不到偶像來台，反而先等到。

人還沒到商品先報到，SEVENTEEN在台北松山文創園區，開周邊快閃店，不少粉絲搶著要買它，SEVENTEEN粉絲：「會想要買大扇，想要買S.COUPS。」

SEVENTEEN粉絲：「有要幫朋友買一個大扇，然後自己應該也會買，然後會抽那個Lucky draw。」

一個成員一把大扇，上面印著清晰帥照，難怪粉絲搶翻天，人氣很夯的，還有手燈跟小小手燈，不過搶購周邊前，還得先搶入場資格。

SEVENTEEN粉絲：「我是準點搶的，等了大概30秒左右吧。」

SEVENTEEN粉絲：「真的沒有想到會這麼多人預約，因為也是一點進去，你其實沒有當下馬上點就沒有票，我也是別人讓給我的。」

快閃店採線上預約制，首波在1月9日開放，第二波明(16)日開始，每天一共10場，一場開放70人，期間內估計吸引，至少15000人次相當吸金。

主辦單位行銷企劃部經理吳佳蓉：「網路上預約跟現場的排隊，可能至少每天都會有1000人以上。」

韓團SEVENTEEN「SUPER」：「就像變成孫悟空一樣，就像變成孫悟空一樣。」當年SEVENTEEN，發行迷你十輯，預購量464萬張，迷你十一輯，更突破520萬張，而正規五輯，單日銷量來到226萬張，屢屢締造超狂成績，不過上次全員登台，已經是2018年，粉絲苦苦守候等到歐巴前，只能先靠小物過過乾癮。

