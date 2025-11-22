克服五層樓高滑梯！李沛綾「頂艇」帥翻！單獨帶女兒出國實施「魔鬼獨立特訓」

【警政時報 司徒／臺北報導】台劇女星李沛綾在即將投入新八點檔《豆腐媽媽》拍攝前夕，特別規劃了一趟與女兒的「單獨之旅」。離婚後獨自扶養一對兒女的她，雖然兒子遠赴美國唸書，但對女兒的陪伴絲毫不減。這趟「媽媽限定」的澳門行，不僅讓母女盡情享受天倫樂，更是一場由她親自策劃的「女兒獨立養成實境秀」，讓鐵人媽媽大有收穫。

台劇女星李沛綾在投入新八點檔《豆腐媽媽》拍攝前，特別規劃了一趟與女兒的「單獨之旅」。(圖/民視 提供)

告別賭場！澳門行程只為女兒「玩水玩到飽」。李沛綾透露，這是兒子赴美後，她第一次單獨帶女兒出國。女兒指定想玩水上樂園，她便將所有行程調整為「以孩子為主」，婉拒賭場與購物，完整鎖定水上世界與兒童樂園。

而這趟旅程最重要的，就屬她安排的「實戰教育」。她不包辦、不代勞，要求女兒從頭到尾自己來，包括從找櫃檯、過海關、看登機證到尋找登機門，全程自己動手；從向空服員表達需求，到使用手機導航、主動開口問路，也全部交給女兒負責。

李沛綾驕傲地說：「這次旅行一次教會她！她現在非常懂事獨立，真的讓我很放心。」雖然途中沒有「豔遇」，她笑說能教會女兒獨立，才是這趟旅程最大的收穫。

李沛綾驕傲地說：「這次旅行一次教會她！她現在非常懂事獨立，真的讓我很放心。」(圖/民視 提供)

為愛變身「神力女超人」！五層樓滑梯懼高也硬上。母女倆在水上樂園挑戰當地最高的滑水道，當李沛綾看到那個高達五層樓的水上滑梯時，差點當場腿軟。她回憶：「我差點暈倒！為了陪女兒，只好克服自己的恐懼跟疲累。」

她拖著笨重的雙人氣艇往上爬時幾乎虛脫，直到看到一位外國媽媽把氣艇頂在頭上、帥氣地往上走，她立刻效仿。「我也學她頂在頭上，果然好走多了，雖然還是很累！」她還請飯店攝影師拍下這個瞬間，留下「強大媽媽」的經典畫面。

除了獨立的女兒，遠在美國念書的兒子更是讓李沛綾驕傲。兒子不僅學業成績優異，更靠自身努力拿下一學年 20,000 美元（約新台幣 64 萬元）的獎學金，讓李沛綾瞬間感動落淚。

李沛綾以身教與陪伴，成功培養出懂事、獨立又充滿愛的兒女，也難怪被視為演藝圈的「偉大母親」代表之一。(圖/民視 提供)

儘管兒子課業繁重，甚至必須自己煮三餐，兒子對家人的關心從未中斷——每天早上 6:30 準時打越洋電話叫妹妹起床；中午固定致電阿公阿嬤問候、提醒吃藥；每天也一定關心媽媽的近況。此外，妹妹準備圍棋比賽時，他竟然在美國錄下一段「圍棋教學影片」傳回台灣給妹妹練習。

李沛綾感性地說：「兒子讓我跟父母都很放心之外，又非常感動。他自己懂得努力，真的很讓人欣慰。」她以身教與陪伴，成功培養出懂事、獨立又充滿愛的兒女，也難怪被視為演藝圈的「偉大母親」代表之一。

