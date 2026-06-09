克服困難 下營中營社區排水改善工程 完工

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下營中營社區排水改善工程克服諸多困難完工，改善之前髒亂環境及提升防汛效能，守護居民安全。（記者李嘉祥攝）

▲下營中營社區排水改善工程克服諸多困難完工，改善之前髒亂環境及提升防汛效能，守護居民安全。（記者李嘉祥攝）

臺南市下營區舊名「海墘營」，轄內中營地區聚落開發歷史悠久，社區內部分排水設施仍為早期磚造水溝，因年久失修且不易清理，每逢豪雨即容易造成排水不及、雨水漫流路面及局部積水情形，不僅影響居民通行安全，也增加防汛風險，改善需求迫切；為提升社區排水功能，下營區公所自110年起推動「中營社區排水改善計畫」，克服諸多困難挑戰，112年完成下游長87公尺箱涵分流工程，今年5月底完成上游長120公尺箱涵，大幅提升地方防汛效能，守護居民安全。

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下營區長李宗翰表示，市府及區公所將治水防汛列為施政重點，除積極推動各項重大水利建設，降低外水倒灌風險，也同步加強社區排水系統等內水治理工作，並配合移動式抽水機布設及抽水站建置，逐步提升整體防洪排水能力，朝向「低淹水、不致災」的目標邁進。

李宗翰區長指出，面對極端氣候帶來的強降雨挑戰，區公所積極推動「中營社區排水改善計畫」，但工程推動過程面臨諸多挑戰，包括排水設施部分用地屬私人土地，需逐戶協調取得土地使用同意；此外，舊有排水溝緊鄰磚造民房，施工規劃及安全維護均需審慎評估，在市府經費補助及區公所努力下終於完工。

李宗翰區長強調，未來區公所會持續盤點轄內易淹水地區及排水瓶頸路段，向中央及市府爭取改善經費，透過內外水同步治理、軟硬體建設並進的方式，全面強化社區防災韌性，打造更安全宜居的生活環境。