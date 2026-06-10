克服地緣政治動盪 利雅德航空首航飛往英國

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

（中央社利雅德10日綜合外電報導）歷經逾一年延宕，沙烏地阿拉伯第2間國家航空公司「利雅德航空」今天展開首航，此舉克服了美國聯手以色列打擊伊朗戰事引發的經濟動盪和波斯灣地區老牌航空企業的激烈競爭。

法新社報導，利雅德航空（Riyadh Air）一架波音787夢幻客機（Boeing 787 Dreamliner）在當地時間凌晨2時30分起飛，要飛往英國倫敦。

利雅德航空是繼沙烏地阿拉伯航空（Saudi Arabian Airline）之後，沙烏地的第2間國有航空公司。

廣告 廣告

利雅德航空執行長道格拉斯（Tony Douglas）表示：「我們的目標是能在未來5年與超過100個國際城市建立航線。」

這間沙烏地國航的啟航原本預定於2025年，但波音公司近年來遭遇一連串製造及安全問題，首航計畫因此延宕至今。

伊朗先前發動前所未有的襲擊，向波斯灣地區若干目標發射大量無人機和飛彈，其中包含機場，使這個區域突然陷入經濟不確定性。

對於道格拉斯而言，這次首航是「4年準備工作的最終成果」。

沙烏地阿拉伯正在首都利雅德興建一座大型新機場，計劃完工之後每年旅客吞吐量達到1億2000萬人次，而現有的哈立德國王國際機場（King Khalid International Airport）年吞吐量為5300萬人次。

利雅德航空隸屬於規模高達9000億美元的公共投資基金，該基金是沙國王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）雄心勃勃「願景2030」（Vision 2030）經濟變革計畫之主要工具。（編譯：陳彥鈞）1150610