克服地質與工法困難 馬太鞍溪鋼便橋提前完工

上午10時一到，現場燃放鞭炮，施工與民用車輛排隊通過，有的還向公路局人員揮手致意。台9線馬太鞍溪橋去年9月被堰塞湖潰流大水沖斷，斥資4.3億元興建的鋼便橋2026年元旦通車，當地民眾都覺得相當開心。

花蓮民眾說，「大家很高興，節省最起碼有20幾分鐘的車程。」、「我不知道，應該有影響，會比較好一點。」

去年10月18日開工的鋼便橋全長560公尺、橋寬12公尺，配置雙向2車道與機車道，這期間曾經歷經颱風影響施工，而工程最困難就是在河床搭設H型鋼樁，交叉使用不同工法克服地質問題，最後更提前一個月完工。

順運工程負責人謝金清表示，「最煎熬的就是地質問題，我們用各種工法去使用，磨合期到一週之後，才知道這邊地質要怎麼去排除它，最後我們用水刀工法，才一直把這進度、目標順利一點。」

公路局表示，鋼便橋通車後，原先溪底便橋在一週內就會拆除完畢，由於現場仍是工區，因此鋼便橋限速40公里，另外通洪斷面仍有限，如果發生大雨、河道上游水位上升，就會預警性封閉。

公路局長林福山回應，「如果說上游有相關狀況發生的話，那我們會依照我們的預警機制，如果說有需要封橋、封路，我們還是會來做一個實施。」

公路局強調，馬太鞍溪永久橋也同步在去年12月31日開工，配合水利署剛擬定全新的馬太鞍溪治理計畫，將把跨徑由48公尺加大至85公尺，並整體抬高9公尺，提升橋梁抗洪與抗災能力，預計2027年通車。

