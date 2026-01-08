克服密集管網深入地下6米 新北中和員山路370戶污水管搶修完工

〔記者黃政嘉／新北報導〕新北市中和區員山路467號前深埋地底的污水管線月前意外破損，影響周邊約370戶住戶污水正常排放，更因破損點位處交通要道，恐威脅到道路結構與行車安全，新北市水利局獲報，立即設法克服困難深入地下近6公尺處搶修，並運用內襯工法強化污水管線強度，採取對居民的生活衝擊減到最輕的施工策略，歷經1個多月順利完工，恢復排水及交通順暢。

新北市水利局長宋德仁表示，這次修繕任務施工環境條件嚴峻，破損點位於地下近6公尺處，周邊更擠滿自來水、瓦斯、電力及電信等民生管網，需要精準的工程技術，為不讓大面積開挖導致員山路大塞車，水利局捨棄傳統開挖工法，改採「鋼套管內人工挖掘」，專業人員在狹小空間內，逐步破除破損管段，更換新管線，最後更導入「螺旋內襯工法」，猶如在舊管線內植入堅固的新骨架，恢復管線強度，不僅縮短工期、降低噪音，更讓排水功能恢復如新。

他說明，施工期間最怕影響住戶用水與通行，施工團隊為此因地制宜，利用工作井空間將台新街一側的污水，巧妙導引至員山路側集中抽排，這項調度策略，成功減少了路面機具的佔用面積，確保交通與行人安全，讓施工對居民生活的衝擊減到最輕。

水利局表示，員山路污水管線改善工程已於去年12月9日完成，並撤除施工機具與材料，感謝居民在施工期間的體諒與配合，團隊針對全市污水管線持續定期巡檢與智慧維護，守護市民地底下的隱形安全。

