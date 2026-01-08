克服蟑螂恐懼！百萬網紅「超病態修行」4個月 網友全跪了

【緯來新聞網】不論大人或小孩，多少都會對蟑螂感到恐懼。百萬圖文創作者「Onion Man」洋蔥為了克服這個障礙，竟直接放大絕，將整個工作室貼滿蟑螂圖，還在桌上放玩具蟑螂，以及各種與蟑螂的近距離接觸。沒想到4個月過後，他發現自己不再那麼害怕蟑螂了，經歷讓網友統統感到佩服，掀起討論話題。

百萬圖文創作者洋蔥為了克服對蟑螂的恐懼，開啟了修行訓練。（圖／翻攝自Onion man臉書）

洋蔥透露，他過去曾分享怕蟑螂的故事，期間想修行來克服對蟑螂的恐懼，但最後沒有成功。直到最近他終於下定決心，起因於家中陸續出現蟑螂，離他越來越近，已經遍布家中4層樓，因此他鐵了心開始訓練自己。



洋蔥分享，第一階段只要看到蟑螂，就蹲下來看蟑螂的屁股1分鐘；第2階段，正面看蟑螂；第3階段，不同於以往用力踏步，而是用輕巧而快速的腳步走路；第4階段，戴手套撫摸已經死掉的蟑螂。



最特別的是第5階段，無孔不入的視覺訓練，洋蔥首先將蟑螂設為桌布，另外還買了蟑螂玩具放滿整張桌子，牆上也貼了滿滿的蟑螂圖，視線轉到哪，都會有蟑螂。



（以下慎入）

洋蔥的工作室滿滿的都是蟑螂。（圖／翻攝自Onion man臉書）

洋蔥從一開始心臟不舒服，到後面心情不會有很大的起伏，4個月後來到最終試煉，以前的他碰到消毒日，連車庫都不敢開，但這次他去找里長，表明想陪同去消毒，讓他從今以後不再那麼害怕蟑螂，直言：「真的是有效的修行」。



工作室貼滿蟑螂的照片曝光後，讓網友都崩潰，「這房間不要了」、「依我看這間算是凶宅」、「明顯是個狠角色」、「這個房間會讓選擇困難的我果斷搬家」、「這也算是一種蟑螂屋」、「哪來的地獄」。

