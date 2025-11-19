克服設備限制 弘光科大學生FHC國際烹飪藝術賽奪1金5銀

弘光科大食科系學生奪得「第26屆FHC中國國際烹飪藝術比賽」1面金牌5面銅牌。（圖：弘光科大提供）

弘光科技大學學生參加「第26屆FHC中國國際烹飪藝術比賽」，在現場烘焙製作、烹飪項目奪得1面金牌5面銀牌佳績。獲歐式麵包現場製作比賽金牌的大三學生林郁婷分享心得說，老師幫忙在上海借到場地克服裹油前置作業問題，加上使用養了一年魯邦種，做出風味及口感極佳的法國長棍麵包，是致勝關鍵。

這場比賽於11月12日至14日在中國上海浦東世貿展覽館舉辦，為世界廚師聯合會（WACS）認證洲際性最高級的A級賽事，來自亞洲、歐洲、美洲、澳洲、非洲等地各國的650名選手，參加31個現場賽、展示賽比賽項目。

廣告 廣告

弘光科大食品科技系6名大一至大三學生，在老師賴毓宏、吳武憲、程國恩、黃志雄、楊智偉、李國溢、張原賓等人指導下，參加歐式麵包及瑞士蛋糕捲、磅蛋糕兩項現場製作比賽，共獲得1面金牌5面銅牌。

林郁婷表示，歐式麵包現場製作要在5小時內完成一款法國長棍麵包、二款可頌麵包、二款丹麵麵包、二款布里歐麵包，對體力及技術都是一大考驗。主辦單位賽場僅提供一台丹麥機，選手可以帶裹油麵團入場，但遠從台灣帶過去會變質，幸好吳武憲老師找到當地小美滿麵包坊，願意提供場地給她及同團選手事先製作裹油麵團，就連發現賽場烤盤不足向麵包坊商借，麵包坊不但大量提供烤盤，還幫忙載送，如果沒有老師們及小美滿麵包坊的幫忙，她無法發揮技術拿到佳績。

四款麵包中，林郁婷在法國長棍麵包拿到最好成績。林郁婷說，法國長棍麵包注重風味及氣孔、裂口外觀的表現，使用養了一年長時間發酵的魯邦種是致勝關鍵，法國評審吃完所有麵包後，特別請她再切一塊長棍品嚐，並稱讚說：「好吃！」那一刻，一年來每3天要加一次新麵粉，像呵護新生兒一樣細心養種的辛苦獲得了極大的肯定。

餐旅管理系5名學生，在老師吳胤瑱、亞歷山大馬瑞指導下，奪得5面銀牌4面銅牌。大二學生周子傑獲得中榮呼倫貝爾羊肉西式主菜銀牌，大二學生李效賢及大一學生張祐榮，林岦穎等三人都拿到美國家禽西式主菜銀牌，大一學生郭惟潤則獲得天藴虹鱒西式主菜銀牌。 （張文祿報導）