克服語言障礙！開南大學越籍生考取烘焙證照 展現跨國教育成果

6位越南籍學生日前通過勞動部烘焙丙級技術士技能檢定，成功取得專業證照。(圖/開南大學提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者陳儒賢

開南大學觀光餐旅學系在老師范揚彬的悉心指導下，6位越南籍學生，阮氏明、黃絲羽、阮鈺婷、裴雪梅、阮芳清與楊氏河，日前通過勞動部烘焙丙級技術士技能檢定，成功取得專業證照。這群遠從越南來台求學的學生，面對語言與專業術科的雙重挑戰，仍堅持在課餘與假日時間回到校園反覆練習。范揚彬說，學生們在第二次筆試中全數通過，憑藉毅力與熱情證明了學習的力量，也展現出跨國教育的感人價值。

廣告 廣告

開南大學表示，該校長期致力於推動國際化與永續發展教育，不僅協助境外生融入台灣社會，更引導他們學以致用，未來回到母國能發揮專業所長，推動在地產業升級與文化交流。

開南大學長期致力於推動國際化與永續發展教育。(圖/開南大學提供)

郭鐘達指出，大學的教育使命在於「讓學生因教育而改變人生，也讓教育因學生而更有價值」。學校透過專業技能訓練與跨文化交流，培育具備實作力、創新力與社會責任感的國際人才。

這些越南學生的努力與成果，正是開南大學國際教育精神的最佳體現。開南大學表示，期許所有境外學生能把在台灣學到的知識與精神帶回家鄉，持續發光發熱，成為促進台越友誼與區域發展的關鍵力量。