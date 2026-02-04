【克服20秒自由落體自拉傘】空訓中心高空滲透跳傘 強化穩定精準著陸

記者葉軒瑜／屏東報導

陸軍空降訓練中心昨日實施高空跳傘訓練，高空滲透跳傘訓練班學員搭乘C-130H運輸機，運用P-275高空傘具，自8000呎高度實施自由落體自拉傘訓練，強化操傘技術與臨戰應變能力。

提升學員操控高空傘、編隊與判斷能力

為強化高空滲透作戰能量，陸軍空訓中心第69期高空滲透跳傘訓練班，昨日在屏東潮州地區實施「20秒自拉傘」高空跳傘訓練，並於高空完成定向、左右轉等操作，期藉此強化空降姿態穩定與落點精準度，建立高空滲透扎實基礎。

廣告 廣告

在長達20秒的自由落體階段，學員自艙門躍出後迎風高速下降，身體在強烈氣流影響下須持續修正姿態，稍有失衡即可能產生翻轉或偏移，考驗其肢體控制能力，並在高速下降狀態維持穩定姿態朝目標區定向移動，依心中計數及高度錶判斷執行拉傘，克服強烈風阻與感官壓力所帶來的挑戰，為後續操傘進場奠定安全基礎。

進入操傘階段時，學員精準操控高空傘完成定向與左右移動，逐步朝目標區靠近，確保進場高度與位置判斷正確，隨後於上風區完成集結編組，採跟蹤隊形保持彼此間水平與垂直間距，依既定順序逐一下降進航，此時學員需結合過往跳傘經驗與操傘觀念，在空中建立對風線、高度距離及水平角度的判讀能力，在接近地面前同步調整姿態著陸，逐步強化學員在高空跳傘訓練的操傘技術、編隊與判斷能力。

陸軍空訓中心「高空滲透跳傘訓練班」昨日實施高空跳傘訓練，學員穿戴P-275高空傘具，搭乘C-130型運輸機自8000呎高空一躍而下，實施自由落體自拉傘訓練，並完成定向、左右轉等操傘動作，於指定落點區精準著陸，展現驍勇御風的高空美技。（記者葉軒瑜攝）

陸軍空訓中心「高空滲透跳傘訓練班」昨日實施高空跳傘訓練，學員穿戴P-275高空傘具，搭乘C-130型運輸機自8000呎高空一躍而下，實施自由落體自拉傘訓練，並完成定向、左右轉等操傘動作，於指定落點區精準著陸，展現驍勇御風的高空美技。（記者葉軒瑜攝）

傘教組教官完成「雙人扇形」動作。（記者葉軒瑜攝）

學員透過對高空傘操作技術穩定著陸。（記者葉軒瑜攝）

教官在完成引導及觀察任務後於目標區旁著陸。（記者葉軒瑜攝）