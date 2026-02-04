【克服20秒自由落體自拉傘】「藍天是最佳訓練場」 戰勝恐懼精進戰技

記者葉軒瑜／專訪

高空滲透跳傘訓練班透過自由落體自拉傘等課目，要求學員在高速下降狀態時維持穩定姿態，並逐步拉長滲透距離，以此貼近實戰需求。學員鄭中尉表示，訓練過程最大的挑戰，在於跳傘高度由基本傘訓的1250呎，逐步提升至8000呎以上，不僅考驗身體對高度的適應能力，更要求自身心理素質，在站上艙門的瞬間，必須迅速排除雜念，專注於後續的姿態控制、定向判斷等動作，才能確保每一次跳傘都能安全著陸。

「藍天就是自己最擅長的訓練場。」鄭學員表示，從最初的緊張，到現在的熱愛跳傘，33次的跳傘經驗不只是次數累積，更是她對恐懼的正面迎戰及反覆突破心理門檻的過程，也讓自身更加確信唯有全心投入訓練，才能在未來任務中發揮所長，保護家園。

廣告 廣告

學員羅維忠中士則指出，地面訓練與實際空中操作之間存在明顯差別，尤其在自由落體階段，強烈風阻與高速下降容易影響身體平衡，必須透過反覆訓練，才能在空中即時修正姿態、穩定動作。他認為，唯有將地面的訓練所學轉化為肌肉記憶，並在實際跳傘中持續修正細節，才能逐步強化自身操傘技術，讓每一次滲透跳傘更加精準及穩定。

學員鄭中尉。（記者葉軒瑜攝）

學員羅維忠中士。（記者葉軒瑜攝）