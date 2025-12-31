克服30年整合困境！桃園正光花園新城9成住戶點頭 斥資58億啟動重建

桃園市第一個公辦都更案「正光花園新城」已於12月29日順利評選出最優申請人「春福建設」。圖：都發局提供

桃園市第一個公辦都更案「正光花園新城」已於12月29日順利評選出最優申請人「春福建設」。桃園住都中心才於4月1日正式成立，即以極高的行政效能克服了過去30年、218位私地主的整合困境，寫下桃園都更史新頁。

住都中心期盼藉由此成功案例作為「領頭羊」，證明公辦都更能有效建立民眾信心。圖：都發局提供

都發局表示，30年來正光花園新城社區深受海砂屋困擾，重建比例一直停滯在50%上下，直到市府啟動防災都更才露出一線曙光。桃園住都中心表示，4月1日住都中心正式揭牌，兩周內社區同意比例即迅速跨越75%公辦都更門檻。經過市府及住都中心的努力，8月份地主同意比例逾93%、戶數同意比率逾95%，並在12月29日評選出春福建設為最優申請人。

廣告 廣告

春福建設表示，「海砂屋都更不易，但只要是對城市、對居民共好的事，春福就願意承擔。」春福建設特別加碼提供「防水保固10年」之安心承諾，並承諾降低私地主負擔，預計投入約58.87億元資金，興建3棟地下4層、地上24層之鋼筋混凝土住宅大樓，更新後總價值約96.83億元。

住都中心表示，此案成功招商不但帶給住戶很大的信心，和北側的公有土地(警察宿舍)公辦都更案串聯後，更將大幅提升整體地區環境品質。期盼藉由此成功案例作為「領頭羊」，證明公辦都更能有效建立民眾信心，未來中心將以此高效模式，加速推動全市海砂屋與震損建物的更新，落實舊城更新的施政目標，讓桃園市民擁有安心住宅。

【看原文連結】





更多桃園電子報報導：

旅客注意！台鐵買票LINE Pay Money暫停使用 預計明年5月前恢復

「藍白合」傳回民眾黨拚連任？ 高虹安：新竹市政仍優先