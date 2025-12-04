克林姆真跡「雨後」史博館展出 展區一揭新發現

（中央社記者王寶兒台北4日電）奧地利維也納美景宮出借畫家克林姆畫作「雨後」，明天起在史博館展出，展中另以數位方式呈現「吻」、「向日葵」等名作，策展人斯摩拉今天分享，館方關於「雨後」最新研究此次也在台分享。

「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展－從瓦爾德米勒到克林姆」策展人斯摩拉（Franz Smola）今天帶領文化部長李遠、國立歷史博物館長洪世佑等人導覽，他說，「雨後」（After the Rain）是此展最貴作品，館方內部也不斷辯論是否該讓這件作品登台。

斯摩拉解釋，雖然有許多關於克林姆的館藏，但因克林姆畫作過於脆弱，並不適合長途運輸，後來是因史博館長洪世佑的來信，才讓他們決定出借。「雨後」的花卉並不多，但近期館方以X光科學檢測作品時有新發現，就是在畫面下方邊緣處，克林姆原來有畫上一隻雞，但後來又塗抹掉了。

斯摩拉興奮地說，這是他們近期才有的新發現，很高興能在第一時間與台灣觀眾分享。展間另打造「克林姆花園」空間，以數位方式呈現克林姆其他作品，也呈現關於克林姆的研究，像是被認為靈感來自克林姆摯愛的「向日葵」與「吻」呼應，帶出克林姆畫作之間的連結性。

此次展覽呈現花卉藝術流轉面貌，包含巴洛克時期、浪漫主義/畢德麥亞時期、美好年代、印象主義、新藝術運動/維也納分離派、現代趨勢等。斯摩拉表示，早期會買畫的人是貴族，在喜愛動物、花卉風尚下，2主題會同時在畫作內呈現，且在生物學逐漸受重視下，對於花卉細節非常講究。

以被作為展覽主視覺的德雷克斯勒「大型花卉靜物與鳥」作品為例，斯摩拉表示，裡面有許多其實不可能生長在一起的花，畫家將其畫在一起，也加入許多鳥與蝴蝶，是種人為創作出來的自然，畫面繽紛。

到了印象主義時期展區，則可從弗洛里安「盛開的罌粟花」，看出畫家已開始呈現花卉的自然生長環境與狀態。斯摩拉說，弗洛里安在此畫中畫出詳細前景，遠方則越來越小，呈現獨特構圖，也就是「花的風景」。

相差克林姆近30年的畫家席勒，其作品被選為展覽尾聲代表作品。斯摩拉表示，以席勒的「向日葵Ⅰ」對比克林姆，兩人都以獨特風格展示花卉，但在席勒之後，花卉在維也納、或是維也納繪畫中，並不再成為重要主題。此次策展能呈現花卉繪畫百年歷史，非常高興。

「綻放 維也納美景宮百年花繪名作展－從瓦爾德米勒到克林姆」明天起至2026年3月22日展出，地點在國立歷史博物館。（編輯：張雅淨）1141204