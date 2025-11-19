克林姆肖像畫75億天價落槌 創拍賣史上第2高

（中央社紐約18日綜合外電報導）奧地利畫家克林姆（Gustav Klimt）的一幅肖像畫今天在紐約拍賣會上以2億3640萬美元（約新台幣75億元）成交，成為拍賣史上成交價第2高的藝術品。

法新社報導，6位競標者針對這幅克林姆在1914年至1916年間繪製的「伊莉莎白．萊德勒肖像」（Portrait of Elisabeth Lederer），展開長達20分鐘激烈的競標。

這幅作品描繪克林姆主要贊助人的女兒，她身著一件白色輕薄紗衣，站在一幅帶有亞洲風格圖案的藍色掛毯前。

負責此次拍賣的蘇富比（Sotheby's）並未透露買家身分。

拍賣史上成交價最高的畫作仍是據信出自達文西之手的「救世主」（Salvator Mundi），於2017年以4億5000萬美元成交。

對於今天的拍賣，蘇富比表示：「這種規模宏大、繪於克林姆巔峰時期（1912-1917年）的全身貴族肖像畫極為罕見，絕大多數都已被各大博物館納入館藏。」

蘇富比還在聲明中表示：「今晚拍賣的這幅畫，是僅存私人收藏的兩幅受委託肖像畫之一。」

克林姆作品先前的拍賣紀錄是由「持扇的女子」（Lady with a Fan）保持，該畫作於2023年在倫敦以8530萬英鎊（約新台幣35億美元）售出。（編譯：陳昱婷）1141119