克林頓、安德魯、傑克遜……新公開的愛潑斯坦檔案及照片涉及哪些名人

愛潑斯坦和邁克爾·傑克遜合照 [US Department of Justice]

美國司法部已公開與傑弗里·愛潑斯坦（Jeffrey Epstein）相關的首批文件。

這些文件包括照片、影片及調查資料。美國國會通過法律要求在週五（12月19日）前完整公開檔案。

然而，民主黨與部分共和黨人指責司法部（DOJ）違反法律義務，因司法部表示無法在期限內釋出所有文件。數千份檔案中許多細節也被大量塗黑。

首批檔案中包含多位知名人士，包括美國前總統比爾·克林頓（Bill Clinton）、安德魯·蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor），以及音樂人米克·傑格（Mick Jagger）與邁克爾·傑克遜（Michael Jackson）。

廣告 廣告

被點名或出現在檔案中，並不代表他們有不當行為。許多相關人士均否認有任何不當行為。

克林頓泳池與熱水浴池照片曝光

[US Department of Justice]

釋出的多張照片中，包括美國前總統比爾·克林頓。一張照片顯示他在泳池中游泳，另一張則顯示他仰躺在熱水浴池中，雙手枕在頭後。

克林頓在1990年代至2000年代初曾多次和愛潑斯坦合影，時間均在愛潑斯坦首次被捕之前。他從未被愛潑斯坦受害者指控有不當行為，並否認知悉後者的性犯罪。

克林頓的發言人對新照片回應，稱這些照片已有數十年歷史。

「他們可以釋出更多20多年前的模糊照片，但這與比爾·克林頓無關，從來沒有，也永遠不會有。」安吉爾·烏雷納（Angel Ureña）在社交媒體上寫道。

「這裡有兩種人：第一種毫不知情，並在犯罪曝光前斷絕了和愛潑斯坦的聯繫；第二種在犯罪曝光後仍與他保持往來。」

「我們屬於第一種。第二種人的拖延不會改變事實。」

「所有人，尤其是MAGA，期待的是答案，而不是替罪羊。」

另一張涉及克林頓的照片顯示他在熱水浴池中。 [US Department of Justice]

比爾·克林頓（左）與傑佛里·愛潑斯坦 [US Department of Justice]

愛潑斯坦被指曾介紹14歲女孩給特朗普

現任美國總統也在司法部釋出的檔案中被提及。

法院文件詳述，愛潑斯坦據稱在佛羅里達州海湖莊園（Mar-a-Lago）將一名14歲女孩介紹給特朗普。

據文件描述，1990年代的一次會面中，愛潑斯坦用手肘碰了特朗普，並「開玩笑地問他」，指著女孩說：「這個不錯吧？」

根據2020年針對愛潑斯坦遺產及吉絲蓮·麥克斯韋（Ghislaine Maxwell）提起的訴訟文件指，特朗普當時微笑並點頭，

文件指出「他們都笑了」，女孩感到不適，但「當時年紀太小，無法理解原因」。

受害者指控自己多年遭愛潑斯坦誘騙與虐待。

在法庭文件中，她未有對特朗普提出指控。

白宮發言人阿比蓋爾·傑克遜（Abigail Jackson）回應稱，特朗普政府是「史上最透明的」。

「透過公開數千頁文件、配合眾議院監督委員會的傳票要求，以及特朗普總統最近呼籲進一步調查愛潑斯坦的民主黨朋友，特朗普政府為受害者做的，比民主黨多得多。」她補充說。

這起事件是週五釋出的數千份檔案中極少數涉及總統的內容之一。特朗普在幾張照片中出現，但整體上提及非常有限。

特朗普競選團隊的官方帳號則在檔案公開後張貼克林頓的照片，特朗普新聞秘書也轉發克林頓的照片並寫道：「天哪！」

司法部副部長陶德·布蘭奇（Todd Blanche）表示，仍有「數十萬頁」文件正在審核，尚未公開。

特朗普曾表示自己與愛潑斯坦是多年朋友，但在2004年前後決裂，遠早於愛潑斯坦首次被捕。

特朗普始終否認與愛潑斯坦任何不當行為有關。

照片顯示安德魯橫躺在人群大腿上

[US Department of Justice]

檔案中的一張照片顯示安德魯·蒙巴頓-溫莎橫躺在五人腿上，這些人的臉部均被塗黑。

愛潑斯坦的共犯吉絲蓮·麥克斯韋站在他們身後。

安德魯因多年來和愛潑斯坦的友誼而備受質疑，但照片中未見愛潑斯坦。

安德魯一再否認任何不當行為，並表示自己未曾「看到、目擊或懷疑任何導致其被捕和定罪的行為」。

邁克爾·傑克遜、黛安娜·羅絲、克里斯·塔克與米克·傑格

最新公開的檔案包含迄今為止最廣泛的名人陣容。

愛潑斯坦以在娛樂、政治與商界的人脈聞名。

司法部釋出的部分照片顯示他與邁克爾·傑克遜、米克·傑格及黛安娜·羅絲同框。

照片拍攝的時間、地點和背景不明，也不清楚愛潑斯坦是否與這些人物有直接關聯，或僅出席同一場合。過去公開的愛潑斯坦府邸照片中也有過他不在場的活動照片。

其中一張新公開的照片中，愛潑斯坦和邁克爾·傑克遜合影，傑克遜穿著西裝，愛潑斯坦則穿拉鍊連帽外套。

「滾石」樂隊傳奇人物米克·傑格（左）與克林頓的合影 [US Department of Justice]

另一張照片顯示傑克遜和克林頓及黛安娜·羅絲同框，場景狹小，其他多張臉部被塗黑。

另一張照片顯示滾石樂團傳奇人物米克·傑格和克林頓以及一名臉部塗黑的女子合影，三人皆穿著雞尾酒會服裝。

多張照片中出現演員克里斯·塔克，一張顯示他與克林頓並肩坐在餐桌旁，另一張顯示他與吉絲蓮·麥克斯韋在飛機跑道上。

BBC已聯絡傑格、塔克與羅絲請求置評。克林頓先前否認知悉愛潑斯坦的性犯罪，並在週五透過發言人重申這些照片已有數十年歷史。

「這與比爾·克林頓無關，從來沒有，也永遠不會有。」發言人說。

邁克爾·傑克遜和黛安娜·羅絲（右）一同與克林頓合影 [US Department of Justice]

演員克里斯·塔克（右）與愛潑斯坦案的共犯吉絲蓮·麥克斯韋（左）合影 [US Department of Justice]

麥克斯韋曾現身唐寧街

另一張照片顯示吉絲蓮·麥克斯韋站在唐寧街10號前。

她獨自一人，照片未提供任何背景資訊。

我們也不知道照片拍攝時的首相是哪一位，也不清楚麥克斯韋造訪這裡的原因。

麥克斯韋現身唐寧街的照片未提供任何背景資訊。 [US Department of Justice]

指控者稱愛潑斯坦曾威脅燒毀房屋

檔案中包含最早揭發愛潑斯坦的人之一。

藝術家瑪麗亞·法默（Maria Farmer）曾為愛潑斯坦工作，她在1996年向聯邦調查局（FBI）報告，愛潑斯坦偷走她拍攝的12歲和16歲妹妹的私人照片。

她在指控中表示，懷疑愛潑斯坦將照片出售給潛在買家。她還稱愛潑斯坦威脅若她洩密就燒毀她的房子。

檔案中她的名字被塗黑，但法默確認這是她的陳述。

報告指出，愛潑斯坦曾要求她替他拍攝泳池邊的年輕女孩。

「愛潑斯坦現在威脅（塗黑的名字），如果她告訴任何人關於照片的事，他將燒毀她的房子。」報告這樣寫道。

法默表示，近30年後，她感到自己終於獲得平反。

「我覺得自己被還原真相了。」她說。

數十萬頁文件尚待解封

週五釋出的檔案中有許多內容被塗黑，包括警方陳述、調查報告與照片。

據BBC的美國合作夥伴CBS報導，超過550頁文件完全塗黑，其中包括一份與大陪審團調查相關的文件，100頁全被遮蔽。

官員依法律允許塗黑受害者身份或與現行刑事調查相關的內容，但必須依法解釋塗黑原因，目前尚未完成。

一份PDF檔案中超過100頁內容被完全塗黑。 [US Department of Justice]

有檔案被部分塗黑，例如隱藏地址等個人資料，這種做法符合預期。 [US Department of Justice]

這頁文件包含愛潑斯坦的地址，未隱藏任何資訊。 [US Department of Justice]

司法部表示，週五釋出的數千頁僅是部分內容，後續還有更多。副部長布蘭奇表示，當天釋出「數十萬頁」文件，預計未來幾週還會釋出「數十萬頁」。

他在《福克斯與朋友們》（Fox & Friends）節目中說，部門正在仔細審核每一頁，以確保「每位受害者——他們的姓名、身份、故事，在需要保護的範圍內完全受到保護」。他強調這是一個需要時間的過程。

後續檔案的釋出時間尚不明確，兩黨議員均表達不滿。

民主黨議員羅·卡納（Ro Khanna）甚至威脅對司法部官員採取行動，包括就延遲公開進行彈劾或起訴。

卡納與共和黨議員湯瑪斯·馬西（Thomas Massie）聯手推動《愛潑斯坦檔案透明法》（The Epstein Files Transparency Act）投票，這違抗了特朗普總統最初要求共和黨反對該法案的立場。

「司法部丟出數十萬頁文件，卻未遵守法律。」他在社交媒體上說，並在影片中補充指，所有選項都在他和馬西的考慮之中。