克羅埃西亞企業家創循環經濟 年產千噸廢羊毛變肥料

克羅埃西亞中部的利卡擁有一望無際的草原，這裡的畜牧業發展歷史相當悠久，2000多年以來，一直都是當地居民重要的經濟和生活方式。這裡的羊品種不同於澳洲和紐西蘭，利卡的羊主要為了食用而飼養。這裡的羊毛纖維質地粗糙，並不適合作為紡織毛料。由於利卡的羊毛分解非常緩慢，容易滋生病原微生物，導致每年產生好幾千公噸的廢棄羊毛，成為當地嚴重的環境難題。不過一名60多歲新創企業家的靈感，加上學者的研究開發，將危機化為轉機。

薩格勒布農業學院教授奧德拉舍克表示，「經過消毒後，羊毛絕對可以被視為高品質的有機肥料，因為它最重要的是使用安全，並且沒有有害的副作用，當然重要的是，確定每種作物的正確施用劑量和時間，以便優化它在各種植物生產中的使用。」

這項將羊毛變成有機肥料的關鍵技術，在於臭氧熱消毒。整個製程是先將羊毛靜置2個月，讓寄生蟲和害蟲死亡。接著使用專利儀器去除病蟲與雜質，再來進行攝氏150度的臭氧熱消毒，最後將羊毛製成顆粒的肥料。

羊毛肥料處理廠負責人傑爾科夫指出，「我相信這是循環經濟的最佳範例，我們將一個沒有人認為有價值的東西，許多人會稱之為廢棄物的東西，轉化成高品質的氮肥。」

專家表示，由於羊毛能吸收水分，這些肥料顆粒放在土壤裡就像小型水庫，植物在需要時從中吸取水分。多達50%的粗羊毛由純碳構成，這表示將100公噸的羊毛加工成肥料，就可以在土壤中儲存約50公噸的碳，有效避免這些碳進入大氣。換句話說，將廢棄羊毛製成肥料，也發揮減碳的顯著成效。

畜牧業者齊夫科維奇說，「羊毛能以這種方式被利用，對我來說非常有意義，也感到高興。」

除了新創業者開發出羊毛肥料製程，利卡的畜牧業者也正在尋求羊糞便的再利用技術，以減少資源浪費，並從每一個生產環節中創造出新的經濟價值。