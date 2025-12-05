克羅埃西亞冬泳傳統 成特色觀光套裝行程

排隊走下階梯，泡在冰冷的海水裡，露出爽朗笑容。克羅埃西亞的海濱城市歐帕提亞，每年最受關注的活動之一，就是冬天到海裡游泳，當地民眾舉辦這項活動已經有22年的歷史。

最近幾年，更有飯店直接推出觀光行程，讓旅客和協會成員一起享受冰涼的快感。

下水旅客韋納、寶拉說道，「感覺就像重生一樣，感覺很年輕，我們也會在家裡附近的湖游泳，在海裡也是很棒的經驗。」

推廣冬泳活動的海鷗協會表示，許多會員的年紀都相當大，但身體還很硬朗，足以證明冬泳對身體好處多多。

歐帕提亞海鷗協會會長蘇詹指出，「好處包含促進血液循環、加強心臟、肺臟功能，增加血管彈性，這對於年長者來說特別重要，還有強化冬季免疫力。」

冬泳是全世界普及的運動，並不限於克羅埃西亞。不過，當地專家指出，冬泳的傳統來自這裡利用海水療效的歷史。

早在19世紀的奧匈帝國時代，歐帕提亞就因為氣候宜人、風景優美，成為知名的海水浴場。當時普遍認為，海水可以改善健康、安撫精神，因此從王公貴族到普通百姓，都會前來呼吸新鮮空氣。

導遊莉莉安娜說：「您現在看到，這個海灣是亞得里亞海的水療中心，為什麼呢？因為這裡從都是如此，150年前就是這樣，今天沒有太大的改變，我們利用自然與氣候，到今天依然如此。」

在克羅埃西亞，歐帕提亞已經幾乎成為冬泳活動的代名詞，幾乎年年都會登上新聞版面。而寒氣逼人的海水與熱鬧的氛圍，無論是當地人或是觀光客都能享受。