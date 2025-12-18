克羅埃西亞研發創新技術 廢棄羊毛變身減碳肥料

克羅埃西亞的綿羊主要以食用為目的飼養，因為纖維粗糙不適合製作毛衣，每年丟棄數千噸羊毛，造成環境負擔，當地一名女企業家，將廢棄羊毛轉化為有機肥料，能儲水幫助植物吸收養分，減碳又促進循環經濟，廢棄資源搖身一變成綠色新商機。

牧羊人趕著羊群進入牧場，這裡是克羅埃西亞的利卡地區。畜牧業是當地的重要命脈，世世代代以飼養綿羊維生。然而，與澳洲或紐西蘭不同，克羅埃西亞的綿羊主要是以食用為目的飼養，羊毛纖維粗硬厚重，不適合製作柔軟保暖的毛衣。每年剪下來的羊毛多達數千噸，最終只能被當成廢棄物丟棄，不僅浪費資源，也造成環境負擔。

為了解決這個長年存在的問題，一名克羅埃西亞企業家投入研發，成功將原本無人問津的羊毛，轉化為可再利用的有機肥料。羊毛處理工廠業者耶爾科夫回憶，創業之初並未意識到這項技術的影響力。他說：「我們創辦這家工廠的時候，根本沒想到解決的是一個全球性問題，直到開始參加創新博覽會，才意識到這一點。那時我們才明白，我們解決了一個世界上其他人都沒能以這種方式解決的問題。」

由於羊毛可能攜帶病菌與寄生蟲，若要安全回收再利用，必須經過層層嚴格處理。耶爾科夫的團隊為此研發多項專利設備，從清潔、消毒到加工，全程高度自動化，其中還包括以臭氧進行消毒的機器。耶爾科夫詳細說明處理流程：「羊毛必須先在帳篷裡靜置兩個月，讓寄生蟲和害蟲完全死亡，接著使用專利工業梳毛機去除雜質和殘留害蟲，確保它們不會被磨進肥料裡，之後再進行臭氧熱力滅菌，整個過程大約兩個小時。」

完成攝氏一百五十度高溫殺菌後，羊毛會被切碎並製成顆粒，正式轉化為可使用的有機肥料。這項創新技術，也獲得學術界的肯定。薩格勒布大學農業學院教授翁德拉謝克指出：「經過完整消毒處理後，羊毛可以被視為一種優質的有機肥料，最重要的是安全無害、沒有副作用。當然，針對不同作物，仍必須掌握正確的用量與施用時間，才能發揮最佳效果。」

羊毛本身具有良好的吸水能力，製成顆粒後就像一座座小型儲水庫，能在土壤中幫助植物在需要時吸收水分。此外，原始羊毛中約有五成成分為純碳，換言之，將一百噸羊毛加工成肥料，就能在土壤中儲存約五十噸碳，對減碳也具有實質效益。耶爾科夫形容：「我認為這是循環經濟最好的範例之一，我們把原本乏人問津、甚至被稱為『廢棄物』的東西，轉化成高品質的氮肥。」

根據歐盟報告，歐盟每年因養殖與屠宰所產生的粗羊毛廢棄物約達二十萬噸。克羅埃西亞這項創新做法，不僅將環境危機轉化為商機，也兼顧減碳與永續發展，未來有望推廣至其他歐盟國家，成為循環經濟的新典範。

