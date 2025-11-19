克羅埃西亞遊戲博物館 一窺電玩演進史

一走進遊戲博物館，人不分男女老少，1秒穿越回童年沉浸在回憶殺中。

奧地利遊客克里斯說道，「我今年49歲，在我小時候，這就是我的生活。」

俗稱「電動」的電子遊戲，過去常被貼標籤，愛打電動就是玩物喪志，但其實不然。

克里斯指出，「我在科技領域工作30年，大多是在打造軟體產品，或帶領團隊開發軟體產品，我喜歡坐在螢幕前創造東西，自從接觸電子遊戲與家用電腦後，我就一直熱衷此道。」

因為玩遊戲玩出興趣、也玩出人生志業的，還包括創辦這個博物館的館長。

電子遊戲歷史博物館創辦人斯洛加爾表示，「這是我第一個也是唯一沒任何限制的專案，沒有截止日期，沒有預算限制，也沒有客戶來指揮你。」

斯洛加爾80年代後期投身開發遊戲，2000年後在加拿大自創工作室發行過數百款遊戲，最後退休返回克羅埃西亞老家，2023年底拿出收藏與世人共享。

斯洛加爾認為，「我們的60年代與70年代展區也很受歡迎，在這個展區你能看到許多他地看不到的東西、看不到的硬體，當年大多數人年輕時也沒有機會見到。」

正因為稀有保存難，這部1971年史上第一部街頭遊戲機堪稱鎮館之寶，那些亡佚的遊戲機，博物館則利用現存電路圖和照片打造複製品，有的甚至能讓大家玩上一手，讓遊客直呼過癮。

從台灣熟悉的「小精靈」到任天堂的「超級瑪利歐兄弟」，從路邊機台、家用電腦到掌上型遊戲機、再到手機，遊戲載體不斷變化，軟體呈現也從2D到3D，在這家博物館不只能見證時代推進，還能看到地域差異。

斯洛加爾覺得，「在歐美差異非常大，特別是在70、80年代，在網際網路出現之前。」

館方強調來這裡不但有機會了解，甚至體驗歐美2地父母年輕時玩的遊戲，更希望老玩家、新玩家能從中激盪出更多創意，讓遊戲產業玩出更多名堂。