克羅馬準大三元 雲豹10勝達陣

TPBL台啤永豐雲豹7日主場迎戰福爾摩沙夢想家，雲豹洋將克羅馬（中）攻下全場最高29分，外帶11籃板、7助攻，率隊以105比92拿下4連勝，同時是TPBL本季首支達到10勝的球隊。（TPBL提供／中央社）

本報綜合報導

TPBL台啤永豐雲豹7日在主場迎戰福爾摩沙夢想家，雲豹靠著洋將克羅馬繳出逼近大三元的29分、11籃板、7助攻數據，終場以105比92擊敗夢想家，收下4連勝，成為率先達陣10勝的球隊，穩居龍頭。

近況不俗的雲豹昨天在主場迎戰夢想家，雖然首節擋不住馬建豪火燙手感，不過第2節雲豹隨即祭出強悍防守，搭配洋將麥卡洛單節拿下11分，成功扭轉戰局，並在易籃後持續擴大分差，甚至一度領先逼近20分，早早奠定勝基，終場雲豹如願帶走4連勝戰績持續獨走。

此役雲豹洋將克羅馬再度展現全能身手，不僅攻下全場最高29分，外帶11籃板、7助攻，主控高錦瑋則進帳14分、3籃板、4助攻，而從替補出發的董永全僅上場18分鐘，就高效率投進3記三分球，成為雲豹擺脫對手的關鍵。