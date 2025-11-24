克羅馬輪休照樣贏！台啤永豐雲豹下三分雨澆熄中信特攻

昨日入場觀眾人數5029人。圖：球團提供

儘管主攻手克羅馬輪休、又適逢連兩日出戰，但台啤永豐雲豹昨(23)日靠著團隊外線發威，全場投進13顆3分球，加上防守端籃板球比對手多抓20個，終場就以100比77大勝來訪的中信特攻，拿下主場2連勝，且昨日入場觀眾人數5029人，加上昨天前戰超過5000人入場，「Leopards Drag Party」變裝主題周兩日合計再度突破萬人。

台啤永豐雲豹昨日靠著團隊外線發威，終場就以100比77大勝來訪的中信特攻。圖：球團提供

球團提到，雲豹前日因團隊3分球投19僅中4顆、命中率僅21.1％，因此與新北國王血戰至最後一秒才艱辛獲勝，但昨日修正準星後，第1節就投進3顆外線，全場團隊共出手31次進籃13次，命中率達41.9%，也讓特攻防不勝防，其中「小高」高錦瑋個人就投進5顆3分球、全場攻下19分，而林信寬、曹薰襄也分別投進3顆與2顆外線，各攻下15分與10分。

高錦瑋表示，昨日這場比賽上半場雙方比分非常接近，但下半場開始後，他們用積極防守以及鞏固籃板的方式來面對對手，才能贏得比賽，他說，「今年在與特攻對戰時，我們球的流動、防守上都做得非常好，這也是能夠獲勝的原因。」

曹薰襄連2天替補上場，昨日再度傳出全隊最多次的8次助攻，連2天表現優異，他說，「其實我從板凳出發，可以用更好的方式與方向去看球隊現階段需要什麼，讓我在上場時能夠更好的幫助球隊進步，以及取得更好的節奏。」

雲豹近8天打了4場比賽，總教練羅德爾認為，球隊其實表現都很不錯，除了禮拜三的時候狀況有點下滑，但昨天與國王比賽就有回升，昨日又能贏得比賽，自己為團隊感到驕傲，球員非常團結、也是處於很好的狀態，只是球季才剛開始，大家還是需要再加油。

外線手感逐漸回溫的林信寬表示，儘管克羅馬昨日休息，他也是球隊進攻端非常重要的球員、也給大家很大的安定感，但他想要表達是，「他對我們很重要，但就算他休息，我們也可以用團隊的方式來贏得比賽。」

迪亞洛此戰中下全場最高的21分，抓下13籃板，米勒15分、12籃板、麥卡洛則是8分13籃板。「河馬水產」昨日加碼「海量三分彈」活動，雲豹共投進13記三分球，且球隊順利贏球還加碼10隻龍蝦，此戰一共送出19隻龍蝦、4隻帝王蟹，接下來台啤永豐雲豹將在12月6日、12月7日持續在桃園巨蛋進行主場賽事，更多主題週內容與行銷資訊，敬請持續關注雲豹官方社群。

