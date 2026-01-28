克莉絲汀史都華想離開美國 「川普讓現實徹底崩解」

好萊塢女星克莉絲汀史都華（Kristen Stewart）去年推出首部導演作品《流年似水》，演而優則導，大獲好評。經常對時事政局勇於發聲的她，近來受訪時卻透露，因為美國總統的關係，可能不會留在美國，反而想轉往歐洲發展。

克莉絲汀史都華向《倫敦時報》解釋：「在川普治理之下，現實正在徹底崩解，但我們或許可以學學他，創造我們想要的現實生活。」當被問及在川普持續主導局勢的情況下，她是否仍會待在美國？她回應：「可能不會，我無法在那裡自由地工作，但我也不想完全放棄。我希望能在歐洲拍電影，然後把那些作品強硬塞給美國觀眾。」

廣告 廣告

川普和好萊塢眾星時常互相攻訐。（圖／Getty）

不過克莉絲汀史都華和川普早有過節，川普2012年曾因她的感情生活而發表爭議推文，甚至鼓勵她當時的男友羅伯派汀森（Robert Pattinson）與她分手。多年後，克莉絲汀史都華回應了川普當時的言論，不理解對方為何會纏上她，「川普幾年前對我異常著迷，我完全無法理解。我不想相信這種事情真的正在發生，這太不尋常了，這真的太瘋狂了。」

其實在川普第二任總統任期期間，已有多位名人離開美國，包括艾倫狄珍妮（Ellen DeGeneres）、蘿西歐唐納（Rosie O’Donnell）。而曾為了拍攝《阿凡達》系列電影而移居紐西蘭的導演詹姆斯卡麥隆（James Cameron），近期也因表示自己可能不會回到美國而成為新聞焦點。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／綜合報導