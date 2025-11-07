克莉絲汀薇格為《媛夢》拚快速變臉

以反派「豹女」角色為人熟知的克莉絲汀薇格，她主演的影集《媛夢棕櫚灘》第2季12日將在Apple TV上線，該影集講述她飾演的女主角奮力躋身上流的故事，日前她接受媒體線上訪問時提到，儘管影集充滿喜感，但也暗藏許多黑暗的部分，對於這樣的情緒變化，她笑說：「可能我前一刻還在院子裡尖叫奔跑，10分鐘後就要拍哭戲，但對演員來說這樣的角色很夢幻，我很喜歡。」

由於劇中出現不少荒誕的情境與台詞，克莉絲汀薇格直言：「必須想辦法讓自己『接地氣』，讓表演更真實。這方面歸功導演還有編劇將劇本拿捏的很自然。」她在本劇除了主演以外，也擔任監製。她透露，當初團隊主動邀請她當監製時，立刻就答應了邀約，「我真的很喜歡創作，也很喜歡參與選角過程，也因為我自己有寫作經驗，我覺得很有意思，這是我第一次從頭到尾以監製身分參與一部影集，學到了很多。」

此外，主演之一的「拉丁王子」瑞奇馬丁也在受訪時分享，自己剛開始演員生涯時，曾在墨西哥拍戲，「那時會帶著類似耳機的東西，裡面會有人告訴你現在的台詞、動作，你都要照著做」，他坦言那段時間回想起來非常不容易，反而更喜歡現在能夠自由拍攝的時候。

第2季的開場，由瑞奇馬丁的一場音樂表演拉開序幕，談到這段演出，他透露最大挑戰是，要避免變成「瑞奇馬丁」，而是要演出劇中羅伯特的角色。對於能夠以音樂開啟這季的故事，他認為意義重大，「雖然我之前也演過戲，但這次真的非常具挑戰性，沒有一場戲是輕鬆的。」