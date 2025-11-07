克莉絲汀薇格為《媛夢》拚快速變臉
以反派「豹女」角色為人熟知的克莉絲汀薇格，她主演的影集《媛夢棕櫚灘》第2季12日將在Apple TV上線，該影集講述她飾演的女主角奮力躋身上流的故事，日前她接受媒體線上訪問時提到，儘管影集充滿喜感，但也暗藏許多黑暗的部分，對於這樣的情緒變化，她笑說：「可能我前一刻還在院子裡尖叫奔跑，10分鐘後就要拍哭戲，但對演員來說這樣的角色很夢幻，我很喜歡。」
由於劇中出現不少荒誕的情境與台詞，克莉絲汀薇格直言：「必須想辦法讓自己『接地氣』，讓表演更真實。這方面歸功導演還有編劇將劇本拿捏的很自然。」她在本劇除了主演以外，也擔任監製。她透露，當初團隊主動邀請她當監製時，立刻就答應了邀約，「我真的很喜歡創作，也很喜歡參與選角過程，也因為我自己有寫作經驗，我覺得很有意思，這是我第一次從頭到尾以監製身分參與一部影集，學到了很多。」
此外，主演之一的「拉丁王子」瑞奇馬丁也在受訪時分享，自己剛開始演員生涯時，曾在墨西哥拍戲，「那時會帶著類似耳機的東西，裡面會有人告訴你現在的台詞、動作，你都要照著做」，他坦言那段時間回想起來非常不容易，反而更喜歡現在能夠自由拍攝的時候。
第2季的開場，由瑞奇馬丁的一場音樂表演拉開序幕，談到這段演出，他透露最大挑戰是，要避免變成「瑞奇馬丁」，而是要演出劇中羅伯特的角色。對於能夠以音樂開啟這季的故事，他認為意義重大，「雖然我之前也演過戲，但這次真的非常具挑戰性，沒有一場戲是輕鬆的。」
其他人也在看
蕭齊旅日首年遇困難和挑戰 感謝學長與教練幫助 (圖)
旅日樂天金鷲隊巨投蕭齊（圖）隨隊來台打交流賽，他7日受訪時表示，面對困難和挑戰，很感謝學長宋家豪的幫忙，也感謝能遇到二軍投手教練青山浩二。中央社 ・ 1 天前
高階測試商機爆發 漢測營運動能強勁
【記者柯安聰台北報導】半導體晶圓測試解決方案大廠漢民測試（7856）公布10月營收為3.12億元，較去年同期成長149.66%；累計前10月營收19.21億元，較去年同期成長48.43%。公司表示，成...自立晚報 ・ 1 天前
北屯人口逆勢漲！建商進駐插旗 房仲：土地大.開發強度高
台中市 / 綜合報導 台中北屯集重大建設一身，包括今年底開幕在即的百貨公司，興建中的台中大巨蛋，加上有捷運、鄰近快速道路，吸引建商進駐插旗，還有建商聯名精品咖啡，共用基地吸引民眾走進北屯了解生活機能，北屯這幾年人口逆勢成長，突破30萬人，房仲說除了交通、建設優勢條件支撐，加上土地腹地大開發強度高，成功吸引購屋族目光。獨棟建築以方塊外型，堆疊出俐落線條，從香港紅到京都的精品咖啡，落腳台中北屯，和建商品牌聯名共用基地，同一個出入口，左邊是咖啡館，右邊是接待中心，業者觀察發現，品牌聯名，不只帶來人潮，同時也讓民眾走進北屯，了解生活圈。建商專案經理賴育德說：「其實我們現在看到人潮還是有的，你說來喝咖啡有沒有來看房子，事實上是有的。」北屯崛起，除了有捷運鄰近快速道路，重大建設包括，美式賣場，興建中的台中大巨蛋，還有即將完工的百貨公司，都在北屯區內，大幅提昇生活機能，加上緊鄰水湳經貿中心，吸引台中科技園區的外溢人口。房仲業者沈政興說：「台中的重大建設都是在這邊，也因此讓許多建商願意來這邊做投資。」優勢條件支撐，再加上土地腹地大，開發強度高，有些建商早在5年前，入手土地成本相對也必較低，房仲業者沈政興說：「這邊因為它這裡腹地大，然後再來就是說開發強度也比較強，因此許多建商的插旗，也讓這裡選擇比較多元。」在重大建設，與產業利多雙引擎加持下，成功吸引購屋族目光，北屯區成為台中市，人口最多的行政區。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
喜迎2寶！祖雄「上空抱兒」曝喜訊 待產拖三大行李箱被老婆罵：太誇張
喜迎2寶！祖雄「上空抱兒」曝喜訊 待產拖三大行李箱被老婆罵：太誇張娛樂星聞 ・ 1 天前
焦曼婷挑戰黑臭豆腐超對味
焦曼婷前不久到湖南擔任第4屆「旺旺孝親獎」表演嘉賓，結束演出後，她在熱鬧又充滿煙火氣的長沙展開小旅行，走訪五一廣場、潮宗街、太平老街等，也去了湘江散步，這些都是旅遊人氣景點，「我出發前有做功課，這些地方都很想去，我那幾天拍很多照片，手機裡的相簿都快爆炸了。」中時新聞網 ・ 1 天前
員榮醫院、台中榮總赴蒙古義診 安排腦瘤、肝癌及脊椎損傷患者來台就醫
員榮醫療體系員榮醫院與台中榮總日前赴蒙古義診，嘉惠近百名患者，其中一名B姓患者，十年前就有腰痛，有時還會痛到臀部，雙腿發熱麻痺，十年來一直無法解決，員榮醫院萊源神經中心主任陳建華醫師診斷後，認定為腰椎退化壓迫神經，將接她來台手術。義診團也將安排罹患腦瘤、肝癌及脊椎損傷的患者來台治療。義診團由員榮醫療體系員榮醫院副院長、胸腔內科涂川洲醫師領隊，成員有員榮萊源神經中心主任、神經外科陳建華醫師、國際醫療部黎雨青醫師與台中榮總神經外科李崇新醫師等人，李崇新醫師專長在顱內動脈瘤手術、微創脊椎手術等。義診團也與當地醫療機構交流，簽署多項合作協議。目前員榮與蒙古國超過三十家醫院簽訂醫療合作備忘錄（MOU）。兩年前，員榮國際醫療平台赴蒙古義診時，一名在蒙古當地被診斷為肺部纖維化，僅剩三個月壽命的患者前來求助，義診團診斷出他罹患罕見疾病——肺蛋白沉積症，隨即安排他來台洗肺，治療前他原本走兩步就喘，治療後情況已大幅改善。此次義診團赴蒙古，他再次前來，診斷後將安排他再來台第二次洗肺。一名M姓患者手肘與手指發麻，頸椎會痛，5月間才動過頸椎間盤手術，但情況並未改善，診斷後將來台手術。蒙古民眾以放牧牛羊維生者不少台灣好新聞 ・ 1 天前
熱門股－儒鴻 股價放量衝上漲停
儒鴻（1476）第三季獲利已恢復季成長，外資及中長期買盤回穩，7日股價放量、為前一交易日的3倍，收盤衝上漲停447.5元，已站上所有短均線之上。短期五日均線、20日均線及季線趨勢都已在本周反轉開始上揚。9日KD值趨線也在本周低檔黃金交叉持續上揚。量能放大，各短線技術指標多呈多頭排列，股價有繼續衝高條件。但前波高點460元上下套牢籌碼仍多，量能續增衝高力道才夠。工商時報 ・ 1 天前
獨道髮門番外2／法官索賄說可減刑 他沒錢入獄反而改變一生
行者老闆林修文，為了朋友坐牢4年。他發現法官想索賄圖利，但沒錢付，只能入獄。在二林監獄服刑期間，又看到許多司法不公的案例，因而改變想法，想要對抗體制。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
寒流將從中西部擴散至東部 五大湖區等地迎本季首度降雪
來自加拿大的北極冷氣團9日起向南擴散，席捲美國中西部至東部大片地區，帶來今年冬季首波大範圍寒流及初雪。世界日報World Journal ・ 20 小時前
鳳凰颱風「強大怪物」 撞進台灣挑戰護國神山
鳳凰颱風今凌晨2點增強為中颱，持續向西北西前進，下周一（10日）經過呂宋島進入南海，接著北轉朝台灣逼近。氣象專家林得恩表示，鳳凰達顛峰時的強度直逼中颱上限至強颱等級，是個又強又大的怪物；接近台灣陸地前後，受到中央山脈嚴重破壞結構，將快速減弱，不過仍不可輕忽其帶來的風雨。中時新聞網 ・ 21 小時前
台中 博弈詐騙洗錢4億 主嫌判5月
台中市警察局刑事大隊7日宣布破獲跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲31歲何姓主嫌經營大陸運動網站和台灣賭博網站，不法獲利估計至少超過2000萬元，經營期間出入賭資逾4億餘元，台中地檢署依賭博、詐欺及《洗錢防制法》等罪起訴何嫌等12人，台中地方法院近日判處何嫌有期徒刑5月，併科罰金2萬元。中時新聞網 ・ 1 天前
郭俊辰爆遭滅口！3天前戴口罩現身機場 粉絲比對細節「懷疑是替身」
中國男星郭俊辰捲入「遭滅口」謠言，英國靈媒Ty William近日在直播中驚爆，通靈占卜時抽出帶有「謀殺」與「死亡」字樣的卡片，聲稱郭俊辰「恐遭隱藏勢力盯上」。由於今年9月才傳出男星于朦朧身亡，如今再爆「被滅口」傳聞，讓外界再度憂心中國演藝圈的安全疑雲。自由時報 ・ 21 小時前
四人幫教師霸凌1／嘉大附小4教師霸凌案餘波盪漾 吹哨者怒「頑劣不改」
國立嘉義大學附設小學今年6月傳出校園霸凌案，該校人事室主任遭4名教師聯手以言語羞辱、惡意投訴、故意刁難等手段集體霸凌，校方調查報告雖認定4教師霸凌案成立，但4人事後仍變本加厲，持續透過網路攻擊校方高層。該校多名教職員受不了這4人惡意霸凌行徑，猶如「四人幫」，造成校園教學氛圍緊張，希望教育部出面約制。鏡週刊Mirror Media ・ 23 小時前
台南綠憲妃大戰 藍雙雄相爭、基層盼初選
2026台南市長選舉未演先轟動，藍綠內部各自競爭激烈。民進黨初選2人對決態勢明顯，立委林俊憲今（8日）將成立安南區後援會；陳亭妃強調台南各區後援會早已運作8年，每天至少與萬名選民碰面。至於藍營，也有立委謝龍介與前立委陳以信相爭，基層盼初選定輸贏。中天新聞網 ・ 21 小時前
王子不倫粿粿全都爆！仍想跟范姜彥豐和解 她疑高人指點：證據很恐怖
范姜彥豐日前開撕妻子粿粿出軌男星王子，對此粿粿也拍了17分鐘道歉影片回應，認了跟王子「有踰矩行為」，至今鬧得沸沸揚揚。然而，廣告小妹日前也發文談及此事，認為兩人在事件鬧大之後，仍然願意談和解，可能是范姜彥豐手頭上的證據很恐怖。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
王子低頭賠錢「證據恐怖不可曝光」 她斷言：粿粿事業已到盡頭
王子（邱勝翊）遭范姜彥豐指控介入他與妻子粿粿的婚姻，王子雖第一時間公開道歉，坦承與粿粿「超越朋友界線」，但否認自己是破壞家庭的第三者，遭輿論撻伐。日前他再度發出聲明，強調會誠實面對、積極解決問題。對此，網紅廣告小妹（凡槿）在社群發文直言，對王子連發兩次道歉感到意外。鏡報 ・ 18 小時前
直擊／顏正國告別式「一票白紗正妹」溫柔送別 來自「殯葬蔡依林」操刀
藝人顏正國從童星出道，拍攝《好小子》走紅，10月7日傳出因罹患肺腺癌四期病逝，享年50歲。今（8）日在新北市立殯儀館舉辦告別式，現場氣派而莊嚴，聚集超過上百人悼念。前來致意的親友除了顏正國的兄弟好友之外，有一批亮麗的禮儀人員頂著艷陽在會場中穿梭，成為儀式中的嬌點。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
出軌王子協議談不攏！粿粿控「范姜脾氣硬」片段被挖：沒錯絕對不道歉
男星范姜彥豐控訴妻子粿粿婚內出軌男星王子（邱勝翊），粿粿也發布17分鐘影片認了和王子有「踰矩的行為」，並控訴婚後家中開銷自己出了一大部分，將男方塑造為「軟飯男」。隨著事件引起熱議，粿粿過去在節目中控訴范姜脾氣硬的片段也被挖出。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
婆婆剛離世！曾馨瑩火速走出悲傷「慶祝51歲生日」
娛樂中心／周孟漢報導鴻海創辦人、台灣首富郭台銘母親郭初永貞，本月6日上午病逝，享嵩壽100歲，郭台銘本人也透過社群證實此事，消息曝光後，引發各界譁然。不過，雖然這件事讓其親友們相當悲痛，但郭董愛妻曾馨瑩依舊打起精身，疑似在昨（7）日提前與好友們慶生，當天還開心與關穎、賈永婕一同合照。民視 ・ 11 小時前
王子爆美國行想「靠拉贊助免費玩」！被拒絕還罵經紀人
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊前成員粿粿，上個月29日遭老公范姜彥豐爆料，指控她與棒棒堂男孩成員王子有不正當男女關係，消息一出震驚各界，粿粿也火速出面發聲，王子則在4日兩度發文，坦承無力承擔范姜彥豐要求的1600萬，曾協商可不可以分期付款，讓外界開始懷疑他的經濟狀況。而在6日，王子再度遭到爆料，稱他經常要工作人員幫談「曝光換免費」，甚至就連日前的美國行也不例外。對此，經紀公司喜鵲娛樂也給出回應。民視 ・ 1 天前