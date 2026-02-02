克里姆林宮證實 4日於阿布達比舉行烏克蘭戰爭會談

俄羅斯證實，與烏克蘭及美國就結束這場已持續4年的戰爭所展開的新一輪會談，將於4日在阿布達比(Abu Dhabi)登場。相關會談原訂於上週末舉行，但延後至4日。

莫斯科方面將延宕歸因於行程協調問題。烏克蘭總統澤倫斯基(Volodymyr Zelensky)前一天也表示，談判將於4日及5日在阿拉伯聯合大公國首都阿布達比舉行。

克里姆林宮發言人培斯科夫(Dmitry Peskov)對記者表示：「會談原訂於1日舉行，但需要進一步協調三方的行程。」他補充說：「現在可以確認，第二輪會談將於4日到5日舉行，地點就在阿布達比。」

這場會談舉行時間，距離俄羅斯對烏克蘭發動全面進攻滿4年不到2週。外界預期，會談將聚焦於關鍵的領土問題，但迄今雙方均未展現出任何進展。

美國正積極推動結束這場鄰國之間的戰爭。這場衝突已造成數以萬計的人喪生、數百萬人被迫流離失所，並摧毀烏克蘭東部與南部大片地區。(編輯：宋皖媛)