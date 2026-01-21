克里斯去哪了？《惡靈古堡9》總監解釋：還在世界上某地奮鬥著

Capcom（卡普空）系列新作《惡靈古堡9安魂曲》（Resident Evil Requiem）距離推出只剩下 1 個多月的時間。而最近在 Future Games Show 的專訪中，《惡靈古堡9》的遊戲總監中西晃史，針對玩家好奇主角人選問題回應，解釋了為什麼不選擇同樣人氣很高的「克里斯」呢？

克里斯人氣在劇中也不輸里昂多少。（圖源：Resident Evil Village）

《惡靈古堡9》目前已經確認將由系列人氣角色「里昂」與新角色「葛蕾斯」共同擔任主角。這決定也讓許多粉絲感到好奇，為何新作沒有選擇延續《惡靈古堡8村莊》結局中戲份關鍵、正與 BSAA 展開行動的「克里斯」（Chris Redfield）作為核心人物。

對此，中西晃史解釋道，這種非線性的敘事手法在《惡靈古堡》系列中其實經常使用，開發團隊不一定會直接延續上一代留下的所有伏筆。他舉例當年《惡靈古堡6》的結局雖然暗示了角色未來的可能動向，但緊接而來的《惡靈古堡7》卻大膽啟用了完全不同的新主角與視角。

這代表在《惡靈古堡》的龐大世界觀中，同時存在著多條平行的劇情線正在推進，製作團隊只是在每一個特定的時間點，選擇將「聚光燈」照射在其中一條故事線上，其他沒有被照到的角色沒有消失，只是當下沒有被鏡頭捕捉到而已。

所以針對克里斯的缺席，中西晃史提到雖然 8 代結尾留下了克里斯這懸念，但團隊決定在本作回歸更具有象徵意義的主線劇情，將目光重新聚焦於很久都沒有登場的「拉昆市」，探討該城市在多年之後的情況。他最後也向玩家保證，克里斯在此刻依然於世界的某個角落為了信念奮戰，只是這次的故事重心轉移到其他地點，暫時不會聚焦在他的冒險上。