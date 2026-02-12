克里斯汀貝爾花6小時「變臉」當怪人 《科學新娘！》壓力大到尖叫

克里斯汀貝爾（左）在《科學新娘！》中搭檔金球獎影后潔西伯克利（右）扮演亡命天涯的搭檔。（華納提供）

以「為戲犧牲」聞名的奧斯卡男星克里斯汀貝爾，在新片《科學新娘！》中為詮釋經典角色「科學怪人」，每天花6小時打造特殊造型，從滿臉傷痕、縫線密布的臉龐，到覆蓋全身的仿真皮膚與肌理細節，堆疊出既駭人又迷人的形象。

克里斯汀貝爾曾為《克里斯汀貝爾之黑暗時刻》暴瘦30公斤，又為《黑暗騎士》系列中的蝙蝠俠角色練就鋼鐵般體魄，這次在《科學新娘！》中再度挑戰身心極限。他表示，演出「科學怪人」的經驗非常特別，這個角色情感極度壓抑，有時會情緒徹底失控、展現極端暴烈的一面，讓他一度因入戲太深，每天都會在片場嘶吼、尖叫，發洩角色內心的壓力與絕望，並坦言這是「從影以來從未有過的深刻感受」。

廣告 廣告

《科學新娘！》集結超豪華卡司與幕後陣容，由演而優則導的女星瑪姬葛倫霍親自執導，延續經典「科學怪人」起源設定，卻大膽翻轉過往對「新娘」的刻板描寫，打造一部融合動作、驚悚、浪漫與社會寓言的全新類型電影。瑪姬葛倫霍與克里斯汀貝爾睽違15年後再度聚首合作，更找來今年甫獲金球獎影后殊榮的女星潔西伯克利，詮釋顛覆傳統、意志狂烈的「科學新娘」，兩人組成影史前所未見的亡命鴛鴦。堅強演員陣容還包括安妮特班寧、潘妮洛普克魯茲、彼得賽斯嘉，以及導演的親弟弟傑克葛倫霍。

克里斯汀貝爾在《科學新娘！》中化身「科學怪人」。（華納提供）

《科學新娘！》描述孤單寂寞的科學怪人（克里斯汀貝爾 飾）前往1930年代的芝加哥，請求極具開創性的科學家尤弗尼斯博士（安妮特貝寧 飾）為他創造一名伴侶。他們聯手讓一名被謀殺的年輕女子復活，科學新娘（潔西伯克利 飾）就此誕生。然而接下來發生的事情遠遠超乎他們的想像：謀殺！著魔！一場狂野激進的文化運動！以及一對亡命鴛鴦轟轟烈烈的危險戀情！該片以IMAX®特製拍攝，將於3月4日（週三）2D · IMAX · Atmos · Dolby Cinema 同步上映。

更多鏡週刊報導

《零日攻擊》前進美國國會放映 美退將發文讚「必看作品」

74位歌手獻唱陪伴過年 公視《民歌大團圓》演唱會豪華登場

《女孩不平凡》女女戀羈絆 新星鄧濤香港金像獎雙料入圍