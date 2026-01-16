克里斯汀貝爾變身追愛科學怪人 《科學新娘！》翻轉禁忌愛情想像

瑪姬葛倫霍（右起）執導的《科學新娘！》由克里斯汀貝爾與潔西伯克利主演。（華納提供）

《科學新娘！》今（16日）發布正式預告，向來以為戲不惜徹底改造外型的男星克里斯汀貝爾這次化身科學怪人，以狂放不羈的嶄新造型現身，眼神流露危險而迷人的氣息。最新預告中他情緒失控、展現極端暴烈的一面。他與親手創造的「科學新娘」潔西伯克利展開顛覆想像的禁忌之戀，並為愛不惜與世界為敵，攜手新娘踏上亡命天涯的旅程。

延續「科學怪人」的起源設定，《科學新娘！》大膽翻轉歷來文學與影視作品中對「新娘」的刻板描寫。導演瑪姬葛倫霍重新塑造一位在精神與意志上，甚至比科學怪人更加狂烈的新娘角色。潔西伯克利在片中以哥德風妝容現身，黑色墨線勾勒嘴角、披著凌亂長髮，時而低聲嘶吼、時而舉槍震懾全場，宛如女性版怪物重生，成為全片最具爆發力的靈魂人物。

這對亡命鴛鴦在片中遭到彼得賽斯嘉、潘妮洛普克魯茲飾演的警探搭檔追捕，交織出動作、懸疑與情感衝突並進的驚險故事。

克里斯汀貝爾（左）與潔西伯克利（右）在片中攜手亡命天涯。（華納提供）

《科學新娘！》由演而優則導的女星瑪姬葛倫霍執導，她表示，科學怪人一直都是孤獨、缺乏人際連結的角色，但她從1935年電影《科學怪人的新娘》中發現，怪人的伴侶「新娘」首次登場竟沒有發聲機會，因此她透過本片重新詮釋擁有強烈自我意識、渴望表達、甚至足以顛覆世界秩序的「科學新娘」。

為此，瑪姬葛倫霍邀請曾合作《蝙蝠俠：黑暗騎士》、至今已15年不見的克里斯汀貝爾主演，更找來弟弟傑克葛倫霍、丈夫彼得賽斯嘉，與奧斯卡女星安妮特班寧、潘妮洛普克魯茲聯合主演，共同打造她導演生涯中規模最大的一部作品。

導演瑪姬葛倫霍（左）與女主角潔西伯克利（右）。（華納提供）

《科學新娘！》描述孤單寂寞的科學怪人（克里斯汀貝爾 飾）前往1930年代的芝加哥，請求極具開創性的科學家尤弗尼斯博士（安妮特貝寧 飾）為他創造一名伴侶。兩人聯手讓一名被謀殺的年輕女子復活，科學新娘（潔西伯克利 飾）就此誕生。然而接下來發生的事情遠遠超乎他們的想像。該片將於3月4日(週三) 2D、IMAX 同步上映。

