克里斯蒂娜的世界（組詩）／齊鳳池

齊鳳池

一、克里斯蒂娜的世界

有人看了這幅畫

說克里斯蒂娜瞄準射擊

卻不知她是癱瘓姑娘

她拖著麻痹在田中爬行

眼前的草地、農舍、教堂

世界、物質、精神、希望

就在眼前閃爍

二、孟特芳丹的回憶

一個婦女兩個小孩愜意

採摘春天枝葉

清澈的湖泊蕩漾春光

遠處風景被迷霧隱去

色彩柔和光暈淡淡

感覺嗅到一縷芬芳氣息

暗香緩緩吹來

夢特芳丹的回憶

朦朧愜意

讓人產生夢幻般感覺

三、蘭 花

抽象了事物也抽象了自己

每天躲在地下室

在宣紙上嘗試栽梅蘭竹菊

栽下的梅花開火焰

鑽出的竹子傲骨挺立

不穿裙子的菊花依舊美麗

唯獨那片碧綠蘭草

打蔫腰伸不直

他感覺蘭草不是草

好像參天的中國古樹