克里特島農民要求發放補貼 發動抗議擾亂航班

（中央社雅典8日綜合外電報導）希臘農民今天要求政府發放歐盟對於羊痘（Sheep pox）疫情的補貼，並在與鎮暴警察衝突後，闖入克里特島（Crete）兩大國際機場，讓許架航班陷於停擺。

法新社報導，根據希臘廣播電視公司（ERT）報導，農民抗議導致赫拉克賴昂（Heraklion）與哈尼亞（Chania）兩座機場多個航班遭到取消，不過群眾隨後決定允許部分飛機起降。

自11月下旬以來，這場席捲全國的農民運動不時封鎖希臘本土的高速公路，讓希臘總理米佐塔基斯（Kyriakos Mitsotakis）領導的保守派政府陷入困境。

廣告 廣告

這些農民正遭受羊痘（Sheep pox）疫情襲擊，希臘政府要求他們在繁忙的耶誕節前夕，不要升高抗議情勢。

農民訴請立即支付數百萬歐元的歐盟補貼，不過由於當局正在查核過去幾年中的不實申請，這筆對羊痘疫情的補貼已延後發放。

數十名農民今天突破警方封鎖，成功進入克里特島的赫拉克賴昂機場與哈尼亞機場。

希臘國家廣播電視台（ERT）報導，在赫拉克賴昂機場，數十名農民占領停機坪，迫使警方釋放2名被拘留的抗議人士。抗議民眾隨後表示，允許機場運作至晚上11時。

在哈尼亞機場，農民最初封鎖所有通往航廈的通道，後來表示允許每3小時起飛1個航班。

先前電視畫面顯示，數十名手持石頭與棍棒的農民，砸毀試圖阻止他們進入機場的警車。

警方在撤離前發射催淚瓦斯，農民也趁機掀翻警車。

今年5月，歐盟檢察官指控數千名嫌犯涉嫌補貼詐騙。他們許多人並非真正農民，但多年來一直聲稱擁有實際並未持有的土地，並且誇大牲口數量。

希臘官員表示，這些詐騙人士虛報超過3000萬歐元的歐盟農業補貼。

希臘政府承諾一旦調查結束，任何合法農民都不會蒙受損失。

米佐塔基斯今天堅稱，政府願意與農民代表對話，但警告民眾不要進行「盲目」抗議。

這名來自克里特島的總理表示，「有時，最極端的動員可能會讓社會大部分人反對，但農民們可能有著合理訴求。」

據信，詐騙集團至少從2018年就開始運作，每年造成真正農民7000萬歐元的損失。

米佐塔基斯誓言將「竊賊」繩之以法，並追回這些補貼。

畜牧養殖戶尋求賠償，因為超過40萬隻綿羊與山羊死於疫情，為阻止羊痘蔓延，所有牲口都遭宰殺。

當局拒絕農民要求給牲口接種疫苗的呼籲，理由是沒有證據顯示此一措施能夠奏效。（編譯：屈享平）1141209