克魯尼夫婦入籍法國 特朗普冷嘲熱諷

（德國之聲中文網）2025年最後一天，美國總統特朗普在其社交平台Truth Social上寫道：“好消息！喬治和阿邁勒·克魯尼，這對史上最糟糕的政治預言家，正式成為法國公民了。”他還補充道：“遺憾的是，法國因其災難性的移民政策，正面臨嚴重的犯罪問題。”

特朗普還強調：“克魯尼在政治上得到的關注，比他那些屈指可數、毫無亮點的電影還多。他根本算不上什麼電影明星，只不過是個整天對政治中被認為是‘常識’的做法指手畫腳的普通人罷了。”

根據上周末在法國官方公報上發布的文件，美國演員喬治·克魯尼、其妻阿邁勒·阿拉姆丁·克魯尼（Amal Alamuddin Clooney）及他們的兩個孩子如今也持有法國護照。該消息是在法國於2026年1月1日起收緊移民規定、提高語言要求之前發布的。

法國國內爭議

法國副內政部長瑪麗-皮埃爾·韋德倫（Marie-Pierre Vedrenne）也批評了這一決定，質疑為何在克魯尼法語水平有限的情況下仍授予其國籍。她在接受France Info電台采訪時表示：“我個人可以理解一些法國人感到這是一種雙標。”她強調：“我們必須注意我們傳遞的訊息。”不過，法國內政部長洛朗·努涅斯（Laurent Nunez）及外交部則為這一決定辯護。

根據《法國民法典》，凡“提出申請、使用法語，並因其傑出貢獻提升法國聲望和國際經濟關系的外國人”，可由外交部長提議授予法國國籍。然而，克魯尼也坦言，他的法語至今仍然不太好。

根據2026年生效的新移民規定，申請人必須具備能進入法國大學就讀的法語水平，並通過一項關於法國公民知識的測試。

克魯尼“最幸福的地方”

克魯尼與其黎巴嫩裔英國籍妻子經常在法國居住。這位曾獲奧斯卡殊榮的64歲演員在上個月初接受RTL電台采訪時表示：“我熱愛法國文化，也喜歡法國的語言，盡管我學了400天，仍然說不好。”

2021年，這對夫婦在法國瓦爾省布裡尼奧勒（Brignoles）購入一處前葡萄園。克魯尼在采訪中說，這裡沒有狗仔蹲守在孩子學校門口，“這對我們來說最重要。” 盡管這家人每年只在法國南部的莊園居住一部分時間，但克魯尼強調：“這裡是我們最幸福的地方。”

美國導演吉姆·賈木許（Jim Jarmusch）也表示，他希望在法國尋找一處“避風港”，並打算申請法國國籍。他上周五在接受 France Inter 電台采訪時表示：“我想要一個能逃離美國的地方。”

