克魯曼評川普亞洲行：美國輸了貿易戰 徒留3大經濟傷害

美國總統川普這次亞洲行，與中、日、韓分別敲定貿易協議的目標似已達成，關稅最糟情況應已過去。但2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼表示，這結果不值得慶祝，因為川普亂無章法的貿易政策已造成三種類型的經濟傷害：美國生產者和消費者物價上漲、經濟不確定性，以及美國的全球公信力蕩然無存。

克魯曼30日撰文分析，就川普2.0關稅導致物價上漲和經濟不確定性而論，最糟情況已經結束，但顯然已給美國經濟及全球經濟秩序帶來持久傷害。至於傷害有多深，以下逐項分析：

一、物價上漲

早在今年4月初川普宣布「解放日」關稅之前，專業人士去年底預測，剔除食物與能源價格的「核心」消費者物價指數2025年將攀升2.4%；然而，最新官方數據顯示，美國核心通膨率已升至3%。

更直接的證據來自Pricing Lab，該網站分析傳上網的零售價格資料後估計，川普關稅使整體消費者物價因此上漲0.7個百分點。此數雖可觀，但比許多模型所做的預測來得小。例如，耶魯預算實驗室的模型估計，關稅對消費者物價造成1.3個百分點的影響。

如何解釋兩者之間的差距？並不像川普政府所言，增加的關稅成本是外國人埋單。而是，美國企業自行吸收成本，未轉嫁消費者。但這顯然不可能一直持續下去，所以預告將來通膨恐大幅上揚。

另一因素是，進口商為降低關稅成本，改列進口產品對應的稅則號別。有些做法完全合法，例如從加拿大進口的產品，大多數符合「美墨加協定」（昔稱「北美自由貿易協定」）零關稅資格，但去年加國銷美產品僅38%利用此優惠，主因或許是文件認證太麻煩。但2025年6月，迫於關稅稅率大幅提高，加國進口貨以零關稅輸美的比率激增至81%。

其他迴避關稅的做法可能不合法，例如「洗產地」，想方設法更改產品來源地標示，以適用較低稅率。有理由認為這種做法會持續下去。比起企業自行吸收成本，這可能是美國進口物價受抑制更大的因素。換言之，這也意味著，將來通膨竄升的疑慮減輕。

二、不確定性和就業市場凍結

川普祭出關稅意在重振美國製造業，但目前為止顯然並未發生：製造業聘僱人下滑，部分原因是川普關稅（尤其是鋼鋁關稅）已大幅推升生產商成本。另一方面，關稅並未導致大規模裁員。最近亞馬遜、優比速（UPS）等多家大雇主宣布大舉裁員，主因與人工智慧（AI）提高勞工生產力有關。

但勞工市場最出人意料的發展，並非工作大舉流失，而是勞動市場凍結--招聘率變得十分低迷。對初進職場的年輕人以及因某種原因丟掉飯碗的失業者而言，這種環境尤其艱難。而且，勞工在工資談判的議價籌碼隨之大減。再加上通膨加速，對美國勞工將是重大打擊。而川普關稅政策衍生的不確定性，或許是導致就業市場凍結的最大單一因素。

不過，不確定性升高的最糟時期或許已過。川普的亞洲行看來會使關稅前景穩定下來，以美國調降一些極高的關稅，包括已實施或揚言實施者，換取亞洲國家做出在美投資或採購更多美國產品的模糊承諾。至於這些協議的內容，遠不如降低不確定性來得重要。

三、對美國及全球秩序的長期傷害

川普肯定會宣稱打贏這場貿易戰，其實不然。

克魯曼認為，美國從這些協議獲得的主要好處，是停止自打嘴巴。美國消費者、生產者和勞工，都已淪為川普關稅的最大受害者。

而且，這些協議化解不了過去六個月瘋狂關稅行徑造成的深層傷害：美國國際公信力蒙受難以估計的損失，全球經濟秩序也因此大亂。

可從兩點來看。首先，川普的貿易政策，除明顯違法（下級法院已這麼判決，除非遭最高法院推翻）之外，也違反美國以往與外國簽署的貿易協定。所以，這場貿易戰打下來，美國已淪為片面毀諾、不再值得信賴的國家。

其次，這場貿易戰最受矚目的是美中交鋒，最終結果看來是：暴露美國的弱點，凸顯中國的強勢。北京方面可能做出一些表面上的讓步，承諾採購美國大豆之類。但實際上，川普先威脅要對中國祭出極高關稅，待北京一開始限制稀土和其他工業原物料出口，就立刻龜縮。這顯示中方強打「稀土牌」已占上風。

克魯曼結論是，中國顯然贏了這場槓上美國的地緣政治角力。以前，美國還能指望民主國家盟友群起力挺，但川普不分敵友祭出關稅已疏遠這些盟國，而且確立恣意毀約的汙名。美國昔日握有難以匹敵的經濟影響力，現在，全世界都知道，中國大陸更勝一籌。

