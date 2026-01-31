克魯曼轟Fed新主席！批華許靠豪門關係上位

▲美國前聯準會理事華許（Kevin Warsh）被美國總統川普提名接任美國聯準會（Fed）主席。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

[NOWnews今日新聞] 美國總統川普（Donald Trump）提名華許（Kevin Warsh）接任美國聯準會（Fed）主席，這項人事任命還需要經過國會確認，一切順利的話華許將在5月正式就職，不過，各界已經立即開始拿起放大鏡檢視這位川普欽點的新任聯準會主席。對此，諾貝爾經濟學獎得主克魯曼（Paul Krugman）重砲抨擊華許，認為華許並非適任人選，還諷刺華許是藉著「豪門背景」裙帶關係上位。

克魯曼在他個人社群媒體發文評論華許接任聯準會主席一事，克魯曼辛辣表示，「這項任命唯一值得慶幸的一點，是他應該沒辦法造成太大的破壞」，因為聯準會決策是共議制而非主席獨斷，主席也只有一票，但聯準會主席確實可能透過遊說來推動聯準會朝向本身青睞的政策方向，克魯曼稱這是「一個巨大的隱憂」。

克魯曼認為，華許缺乏足夠的學術深度與道德誠信，若美國未來遭遇需要依賴聯準會發揮強大領導力來應對的危機，「那情況就危險了」。而若沒有重大危機發生，克魯曼預期華許不會在聯準會扮演太重要角色，「大多數同事基本上會忽視他，雖然可能不會公開表達鄙視」，因此華許不會對貨幣政策造成太大傷害，但他依然會導致聯準會身為「金融監管者」的角色遭到貶損。

克魯曼批評華許並非外界認為的鷹派，而是一個見風轉舵的「政治動物」，當民主黨主政時就呼籲緊縮，「而就像所有的川普擁護者一樣，自2024年11月以來，他一直全力支持降息」。克魯曼認為華許在2008年全球金融危機後極力反對聯準會提振經濟，儘管當時經濟已處於蕭條，華許依舊把通膨視為大敵。事後來看，華許的判斷顯然錯誤，但他「從未承認錯誤並從中學習」。

克魯曼接著列出他認為華許之所以受到川普青睞的5個原因：

1.他有一個富家千金老婆。華許的丈人是化妝品大亨蘭黛（Ronald Lauder），而蘭黛也是川普的好朋友，他近期最出名的事蹟就是鼓勵川普奪取格陵蘭島。

2.他一向非常擅長討好有權勢的人。

3.他是個很厲害的「吹牛高手（effective bullshitter）」。克魯曼說對自己使用了這麼直白的字眼很抱歉，但是「找不到其他更好方式來形容」。克魯曼認為華許談論經濟政策時，總會拋出大量晦澀難懂的詞彙，對外行的人來說可能會覺得聽起來很權威很厲害，但這些長篇大論背後其實根本沒有連貫的論點。

4.他是個共和黨信徒。民主黨執政時他總想方設法踩經濟煞車，共和黨掌權時他就要放開經濟油門。

5.川普覺得他「長得就像個主席」。

克魯曼列出的5項理由諷刺意外十足，最後更結論表示，「對於一向以專業自居、在全球享有崇高威信的聯準會來說」，由華許接任新主席「是一個屈辱的日子」。

